В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в октябре годовой уровень инфляции составил 10,9% против сентябрьских 11,9%. Тем не менее коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с октября 2024-го по октябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 12,1%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

уборки мусора – на 6,7%;

содержания и ремонта жилья – на 3,1%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В целом же за 2025 год (январь-октябрь-2025 к январю-октябрю-2024) больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 24,1%. Также увеличились расценки на:

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 14%.

Уборку мусора – на 9%.

Содержание и ремонт жилья – на 3,5%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа

В то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Дело в том, что:

исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации,

однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют сохранять их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, по крайней мере до этого периода, цена на газ для населения меняться не будети составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

