В Киеве объявили график отключений электроэнергии: будет ли свет в "серых зонах"

В Киеве вечером 20 августа будут введены графики отключения электроэнергии. Ограничения вводятся с 16:00 до 24.00. При этом более жесткие графики – в две очереди – ожидаются c 17:00 до 22:00, но в "серых зонах" электричество все равно будет.

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК. "Графики отключений начнут действовать с 16:00 и продлятся до 24:00", – говорится в сообщении.

При этом, как уточняли в "Укрэнерго", с 16:00 до 17:00, а также с 22:00 до 24:00 будет применяться облегченный вариант отключений в одну очередь. А вот с 17:00 до 22:00 отключать будут две очереди одновременно.

В Киеве и области количество очередей отключений влияет на наличие или отсутствие света в т.н. серых зонах. Так:

когда "Укрэнерго" вводит ограничения на одну-две очереди, то электроэнергия в светло-серых зонах есть;

то электроэнергия в светло-серых зонах есть; когда ограничение в три очереди, то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может быть не 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди,

то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может быть не 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди, когда ограничение четыре очереди – света не будет на протяжении всей светло-серой зоны.

То есть 20 августа отключать свет в серых зонах графиков пока не планируют. В случае изменения ситуации энергетики дадут дополнительную информацию.

Как отмечал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ожидается, что в течение недели (до 25 августа) нагрузка на энергетическую систему останется высокой. В таких условиях Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии не только в вечерние часы, но и в другие периоды суток.

Кудрицкий также подчеркнул, что после уменьшения жары и ввода в работу дополнительных генерирующих мощностей к концу августа ситуация с электроснабжением должна стабилизироваться. Это позволит избежать дальнейших отключений потребителей до отопительного сезона, если все будут придерживаться рекомендаций по бережливому использованию.

График отключений света в Киеве: где смотреть

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Также при использовании большого количества очередей могут применяться зоны возможных отключений, тогда график переходит в режим "7 часов нет света, 2 часа есть". Узнать график можно несколькими способами:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Также стоит учитывать, что в Киеве с 27 июля изменили графики отключения света – в основном время отключений сместили на 1 час вперед. Киевщину изменение не затронуло.

В целом в столичных графиках есть распределение на цветовые зоны. Вот что означают ячейки:

белый (т.н. белая зона) – свет гарантированно есть (в случае отсутствия аварийных ситуаций);

светло-серый (т.н. серая зона) – возможны отключения электроэнергии;

темно-серый (т.н. черная зона) – гарантированное отключение (в случае, если введены графики).

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с энергосистемой остается сложной. Даже в дни с умеренной погодой страна была вынуждена в некоторые часы импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. По сути, таким являлся размер "дыры" в генерации, а с возвращением жары ситуация ухудшилась.

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