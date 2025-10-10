"Укрзалізниця" сообщила об изменениях из-за аварийных отключений электроэнергии: как будут курсировать поезда

В Украине несмотря на отключение электроэнергии в нескольких регионах из-за атак РФ поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика. В частности, с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда: №722 Киев-Харьков и №712 Киев-Краматорск.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя – в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс. Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика.

Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов.

Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту от станции Почайна до Радужной и обратно.

Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

Сложности с движением – в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.

Задерживаются следующие поезда

№147/148 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+0:40)

№45/46 Ужгород-Харьков-Пас. (+1:46)

№125/126 Мукачево-Кременчуг-Пас. (+1:17)

№129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:17)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05)

№51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+1:05)

№711/712 Киев-Пас.-Краматорск (+0:51)

№721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:39)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:20)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:15)

№15/16 Ворохта-Харьков-Пас. (+0:12)

№351/352 Киев-Пас.-Кишинеу (+0:11)

№19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)

№39/40 Запорожье-1-Солотвино-1 (+0:11)

№67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)

№743/744 Дарница-Львов (+0:08)

№747/748 Тернополь-Пас.-Киев-Пас. (+0:08)

№93/94 Харьков-Пас.-Хелм (+0:07)

№143/144 Сумы-Ворохта (+0:07)

№785/786 Киев-Пас.-Терещенская (+0:05)

№103/104 Львов-Краматорск (+0:05)

№21/22 Львов-Харьков-Пас. (+0:05)

№109/110 Херсон-Львов (+0:05)

№209/210 Николаев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:05)

№749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+0:05)

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву. В столице есть пострадавшие, под атакой оказалась критическая инфраструктура. В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. К 4 часам утра пожар был ликвидирован.

