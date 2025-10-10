"Укрзалізниця" сообщила об изменениях из-за аварийных отключений электроэнергии: как будут курсировать поезда
В Украине несмотря на отключение электроэнергии в нескольких регионах из-за атак РФ поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика. В частности, с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда: №722 Киев-Харьков и №712 Киев-Краматорск.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя – в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс. Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика.
Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов.
Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту от станции Почайна до Радужной и обратно.
Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.
Сложности с движением – в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.
Задерживаются следующие поезда
- №147/148 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+0:40)
- №45/46 Ужгород-Харьков-Пас. (+1:46)
- №125/126 Мукачево-Кременчуг-Пас. (+1:17)
- №129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:17)
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05)
- №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+1:05)
- №711/712 Киев-Пас.-Краматорск (+0:51)
- №721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:39)
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:20)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:15)
- №15/16 Ворохта-Харьков-Пас. (+0:12)
- №351/352 Киев-Пас.-Кишинеу (+0:11)
- №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)
- №39/40 Запорожье-1-Солотвино-1 (+0:11)
- №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)
- №743/744 Дарница-Львов (+0:08)
- №747/748 Тернополь-Пас.-Киев-Пас. (+0:08)
- №93/94 Харьков-Пас.-Хелм (+0:07)
- №143/144 Сумы-Ворохта (+0:07)
- №785/786 Киев-Пас.-Терещенская (+0:05)
- №103/104 Львов-Краматорск (+0:05)
- №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+0:05)
- №109/110 Херсон-Львов (+0:05)
- №209/210 Николаев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:05)
- №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+0:05)
Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву. В столице есть пострадавшие, под атакой оказалась критическая инфраструктура. В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. К 4 часам утра пожар был ликвидирован.
