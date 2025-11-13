Украинцам продолжат отключать электроэнергию: какой режим будет действовать 14 ноября
13 ноября в большинстве украинских регионов продолжат применять отключения электроэнергии. Впрочем объемы ограничений не изменились – как и накануне, они будут действовать круглосуточно для 2-4 очередей одновременно.
Об этом сообщили в"Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – напомнили в компании.
Какой режим будет действовать в Украине
Графики почасовых отключений
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очереди;
Графики ограничения мощности
- с 00:00 до 23:59 – для промышленности.
Потребителей предупредили, что графики не являются окончательными и могут меняться в течение дня. Поэтому украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а также экономно потреблять электроэнергия, когда поставки возобновятся.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения – неизбежная мера для сохранения ее целостности и безопасности работы.
