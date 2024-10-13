В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

Стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: после электроэнергии самый большой рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами. Они подорожали на 9,8%.

Тариф на уборку мусора увеличился на 5,1%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 4,4%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Какими будут тарифы на газ в октябре

В то же время, за газ украинцы заплатят за октябрь также по старым тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

Как рассказали в ГазПравде, в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. При этом некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца":

"Энерджи трейд груп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр).

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре для украинцев будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и раньше – 4,32 грн/кВт*ч. Ожидается, что таким он будет еще длительное время – по крайней мере, до 1 мая 2025 года.

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