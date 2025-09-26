Украинцам не будут отключать свет и газ за долги: кого касаются новые правила

В Украине с 1 октября введут мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых громадах. Правительство гарантирует, что даже несмотря на военное положение и накопленные задолженности, люди будут иметь бесперебойный доступ к электроэнергии и теплу.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что обеспечение людей светом и теплом является приоритетом государства, особенно в регионах, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

По ее словам, накопленные за время войны долги не могут быть причиной, по которой граждане останутся без критически важных услуг. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил, что правительство параллельно готовит комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение. Отмечается, что это позволит уменьшить финансовое давление на громады и гарантировать устойчивость системы теплоснабжения.

Отдельный акцент сделан на развитии распределенной генерации. По словам Кулебы, в Украине уже смонтировано 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные, которые суммарно обеспечивают около 700 МВт мощностей. Это дополнительный ресурс, который позволит уменьшить риски перебоев в случае повреждения основных объектов энергетики.

Также завершается подготовка к зиме жилого фонда и инфраструктуры. К отопительному сезону уже готово более 129 тысяч жилых домов, объекты социальной инфраструктуры, тепловые сети, котельные и тепловые пункты. По данным правительства, состояние готовности основных секторов превышает 90%.

Профильным органам поручено подготовить дополнительные меры с учетом специфики каждого прифронтового региона. Речь идет как о технических решениях для обеспечения энергоустойчивости, так и о социальной защите населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год количество долгов за коммуналку выросло на 13% и превысило 788 тысяч случаев. Чаще всего украинцы задолжали за тепло и воду, а больше всего должников проживает на Днепропетровщине, Харьковщине и Донетчине.

