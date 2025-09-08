Украинцам назвали тарифы на газ: сколько заплатим за каждый кубометр в сентябре

За сентябрь 2025 года украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза", – по 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за сентябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

При этом, кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще восемь поставщиков природного газа, и тарифы у них отличаются. В целом пять поставщиков предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы:

годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

за кубометр. месячные ценники в сентябре колеблются от 8,46 до 25,4 грн за кубометр (в среднем на 1,5 грн меньше, чем было в августе).

Обратите внимание: базовыми в Украине являются именно годовые предложения. А 98% бытовых потребителей в стране – клиенты "Нафтогаза", которые платят именно по его фиксированному тарифу (останется в силе до конца апреля-2026).

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа – она разная в разных регионах.

Тарифы на газ в Украине в сентябре: полный список поставщиков