Украинцам назвали тарифы на газ: сколько заплатим за каждый кубометр в сентябре
За сентябрь 2025 года украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза", – по 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за сентябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.
При этом, кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще восемь поставщиков природного газа, и тарифы у них отличаются. В целом пять поставщиков предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы:
- годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
- месячные ценники в сентябре колеблются от 8,46 до 25,4 грн за кубометр (в среднем на 1,5 грн меньше, чем было в августе).
Обратите внимание: базовыми в Украине являются именно годовые предложения. А 98% бытовых потребителей в стране – клиенты "Нафтогаза", которые платят именно по его фиксированному тарифу (останется в силе до конца апреля-2026).
Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа – она разная в разных регионах.
Тарифы на газ в Украине в сентябре: полный список поставщиков
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);
- ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 25,4 грн за кубометр);
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 23,99 грн за кубометр).