Украинцам будут выдавать деньги на аренду жилья: стало известно, с какого числа начнут выплаты

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья по новой программе поддержки от правительства. Для оформления субсидии нужно заключить договор аренды и подать заявление в Пенсионный фонд или ЦНАП.

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Об этом сообщил Уряд online. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на этих граждан, правительство запустило новый механизм поддержки – субсидию на аренду жилья.

Кто может воспользоваться субсидией

семьи, у которых отсутствует собственное жилье в регионе, куда переехали, или с жильем площадью менее 13,65 м² на каждого члена семьи;

в регионе, куда переехали, или с жильем площадью менее семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;

и стало непригодным для проживания; семьи, тратящие более 20% своего дохода на аренду;

те, кто не получает пособия на жительство как ВПЛ;

как ВПЛ; семьи, не являющиеся участниками программы "Убежище" ("Прихисток");

семьи с низким доходом – если средний доход на одного человека составляет менее двух прожиточных минимумов (5840 грн), такие семьи могут претендовать на большую субсидию.

Как рассчитывается размер субсидии

Размер субсидии зависит от нескольких факторов, а именно:

дохода семьи;

количества членов семьи;

максимальной стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Таким образом, каждая семья ВПЛ получит индивидуально рассчитанную сумму, которая будет покрывать значительную часть расходов на аренду жилья. Для получения субсидии необходимо:

оформить договор аренды жилья;

подать заявление вместе с копией договора аренды. Это можно сделать следующими способами:

– в отделениях Пенсионного фонда Украины;

– через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ с наложением электронной подписи;

– в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Субсидия назначается на 6 месяцев с возможностью продления на такой же период при условии повторного обращения. Заявление на субсидию будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней с момента его подачи.

После этого средства будут перечислены на текущий счет заявителя, открытый в одном из уполномоченных банков. Для арендодателей, официально сдающих жилье ВПЛ, государство предоставляет налоговые льготы:

компенсация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора;

и компенсация ставки единого налога для владельцев жилья, являющихся ФЛП.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут получить жилищную субсидию и льготу для приобретения твердого и печного бытового топлива, в частности, дров и угля. Впрочем, помощь оказывается не всем – только тем, кто не имеет централизованного отопления, а также не использует для этого газ или электроэнергию.

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