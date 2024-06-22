Украинца после проверки заставили доплатить за газ полмиллиона гривен: какое нарушение обнаружили газовики

Заводской районный суд Запорожья обязал клиента "Запорожгаза" заплатить "штраф" в 519 тыс. 765 грн. Это доначисление за срыв пломбы и скрытый газопровод.

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Об этом говорится в решении суда (производство 2/332/20/24). Так, представители "Запорожгаза" проверяли газопровод и при осмотре обнаружили у клиента следующие нарушения:

несанкционированное вмешательство в работу ЗСТ (счетчик). А именно отсутствует охранная пломба 1773996 в месте присоединения счетчика газа Октава G-4-6 №685589 к действующему газопроводу;

наличие несакционированного газопровода, проведенного путем скрытых мероприятий.

При удовлетворении комиссией акта о нарушении составляется акт-расчет неучтенного (донарахованого) объема и объема природного газа и его стоимости. Это и сделала компания.

"Если несанкционированный газопровод проведен путем скрытых мероприятий или физическим лицом, являющимся несанкционированным потребителем, начало периода, за который определяется объем неучтенного природного газа, определяется со дня приобретения потребителем (физическим лицом) права собственности/пользования на жилые (подсобные) помещения, но не более двух лет, предшествовавших дню выявления нарушения", – говорится в документе.

Суд принял решение взыскать в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость доначисленного неучтенного объема природного газа в сумме 519 тыс. 765 грн 24 коп.

"Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что уточнены исковые требования Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" законными, обоснованными, подтвержденными надлежащими доказательствами, а потому подлежат удовлетворению в полном объеме", – говорится в решении суда.

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