Украинке пришла платежка за газ на 278 тыс. грн: после проверки счетчика ее заставили заплатить через суд

Ленинский районный суд Запорожья удовлетворил иск "Запорожгаза" и обязал местную жительницу заплатить 278,4 тыс. грн за газ. Ей доначислили такую сумму из-за того, что при проверке внутри счетчика обнаружили вмешательство в работу механизма.

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Об этом говорится в материалах дела №334/9866/23. Так, во время проверки специалисты "Запорожгаза" обнаружили, что в выходном патрубке счетчика имеется постороннее отверстие (не предусмотрено конструкцией завода-производителя). В результате чего объем газа, проходящего через счетчик, не учитывается или учитывается частично (не в полном объеме).

За выявленное нарушение, согласно пункту 1 главы 3 раздела XI Кодекса ГРС, расчет объема неучтенного природного газа по указанному адресу начислен по предельным объемам. Ответчик возразила против удовлетворения исковых требований в полном объеме, указав, что счетчик газа независимо от того, кем он был приобретен (потребителем или газораспределительной компанией) перед монтажом проходит поверку и пломбы устанавливаются представителями газовой компании. После установки пломбы, вмешательство во внутреннюю часть счетчика невозможно без повреждения установленных пломб. Признаков перепломбирования заводских пломб и пломб наклеек на газовом счетчике во время экспертизы истцом не выявлено.

Женщина утверждала, что "Запорожгаз" не доказали совершения со стороны ответчика несанкционированного вмешательства в работу счетчика и всех составляющих несанкционированного вмешательства в работу счетчика газа, в частности, последствий.

"Взыскать в пользу акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" объема природного газа в сумме 278 474 (двести семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) гривны 95 копеек", - говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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