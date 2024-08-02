У украинцев за долги по коммуналке забирают даже старую мебель: как наказывают

В Украине растут долги по коммуналке. При этом по действующим правилам у должников через суд могут арестовать счета, а также забрать и продать на торгах старое имущество.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Для должников есть такое наказание:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

(совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением; должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно);

(если это технически возможно); потребителя коммунальной услуги обязали за месяц информировать о своем переезде.

Как и раньше, против должника могут в любой момент подать в суд. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, взыскать в счет долга личную технику, вещи. Кроме того, по закону банки обязаны после обращения судебного исполнителя блокировать счета украинцев.

В результате суд может обязать украинца заплатить даже больше, чем он задолжал. Например, согласно материалам дела №753/1966/24, "Евро-Реконструкция" подала иск о взыскании задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и 3% годовых, начисленных на сумму задолженности.

В результате должнику придется, кроме самого долга, заплатить еще 8,9 тыс. грн (инфляционные расходы) и 2,4 тыс. грн – 3% штрафа. Если должник не платит и нет возможности арестовать его счета, исполнительная служба вправе в счет долга забрать и продать на торгах почти любое имущество.

В нормативах прописан минимальный набор мебели, посуды на каждого человека в семье. А все "лишнее" могут забрать. Затем имущество должника оказывается на открытых торгах СЕТАМ. Сейчас за 675 грн продается люстра должника. В лоте находится фотография, где люстра все еще зафиксирована на потолке.

А по стартовой цене в 16 грн продают старый стул, который забрали у должника. По цене в 3,75 грн продают старый кнопочный телефон, который также забрали у должника. Речь идет не только о должниках, не плативших за коммуналку. Исполнительное производство могут открыть из-за любого долга: за алименты, неуплаченный кредит или коммуналку.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!