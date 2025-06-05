У украинцев воруют деньги при "проверке счетчиков": как не попасть на крючок псевдоэнергетиков

В Украине мошенники начали маскироваться под энергетиков ДТЭК, чтобы проникнуть в дома украинцев и выманить деньги. Они носят фальшивые удостоверения и выглядят убедительно, но настоящие работники компании никогда не берут наличные и всегда предупреждают о визите.

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Об этом сообщают в ДТЭК. Во времена, когда украинцы постоянно сталкиваются с новыми вызовами, на горизонте появился еще один риск: мошенники, которые притворяются работниками энергокомпаний.

Под видом сотрудников ДТЭК с удостоверениями, фонариками и уверенным видом они пытаются попасть в помещения, чтобы обмануть доверчивых граждан. Компания ДТЭК публично предупреждает, что следует остерегаться подделок и всегда проверяйте, кто стоит за дверью.

Чаще всего злоумышленники приходят в будние дни утром или после обеда, когда большинство людей дома. Они утверждают, что необходимо "срочно проверить счетчик" или "устранить неисправность". Некоторые даже имеют фальшивые удостоверения и одежду, похожую на форму энергетика. Опаснее всего, когда такие "контролеры" требуют оплатить что-то наличными или обещают "скидки" за услуги без оформления.

В компании отмечают, что все визиты предупреждаются по телефону или через официальные объявления. Единственное исключение - это плановые проверки контролеров, которые происходят не реже чем раз в полгода. Даже тогда работник обязан иметь официальные документы – это может быть удостоверение, бейдж или пропуск с логотипом компании. Также:

работник может быть без спецодежды , но документы – обязательны;

, но документы – обязательны; никаких оплат наличными, услуги оплачиваются исключительно через банк или другие официальные сервисы;

услуги оплачиваются исключительно через банк или другие официальные сервисы; если человек настаивает на оплате на месте - это мошенник, в таком случае немедленно звоните в полицию.

Что нужно знать украинцам

не впускайте незнакомцев без проверки документов;

спрашивайте, кто направил работника и с какой целью;

не передавайте деньги даже "на кофе";

в случае сомнений звоните в службу поддержки ДТЭК или 102;

научите пожилых родственников и соседей не доверять на слово.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. В то же время даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.

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