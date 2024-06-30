Тарифы на коммуналку в Украине будут расти: когда этого ожидать

Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию по завершении войны. В документе говорится, что с 1 июня 2024 г. в Украине уже увеличили тариф на свет для населения на 64%, приблизив его к уровням окупаемости.

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Об этом говорится в Меморандуме по МВФ. Эти изменения предполагаются в разделе "Реформы энергетического сектора" и направлены на возмещение расходов энергетических госпредприятий и защиту уязвимых домохозяйств.

Согласно меморандуму, украинские власти должны будут постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию, как только позволят условия. Это повышение должно происходить постепенно, чтобы обеспечить возмещение затрат при одновременном предоставлении адекватной и целенаправленной поддержки уязвимым домохозяйствам.

Также в документе говорится о необходимости утвердить дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. Эта задача возлагается на Кабинет Министров Украины. Там также прописано, что тарифы на коммунальные услуги будут постепенно повышаться.

Так, с 1 июня 2024 г. в Украине уже был увеличен тариф на электроэнергию для населения на 64%, что приблизило его к уровням окупаемости и скорректировало стимулы к использованию электроэнергии в отопительный сезон. Обновленный меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июля не изменится стоимость электроэнергии. При этом в июле украинцы будут платить за электроэнергию, потребленную в июне. За 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн (в мае тариф был на уровне 2,64 грн).

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