Тариф на свет с 1 июля: сколько заплатят украинцы за каждый кВт*ч электроэнергии

Тариф на электроэнергию в Украине в июле остался на действующем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Так как в среднем семья из трех человек за месяц потребляет 165 кВт*ч, средняя платежка за свет за июль-2025 составит 712,8 грн.

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Стоимость тока для бытовых потребителей зафиксирована постановлением правительства № 632. OBOZ.UA рассказывает, что нужно знать о тарифе на свет летом-2025.

Как платить за свет меньше

Уменьшить платежки за свет могут владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков.

Потребители с двухзонными счетчиками могут с 23:00 до 07:00 потреблять электроэнергию по вдвое сниженному тарифу – 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц можно заплатить уже 605,88 грн.

С трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч; с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч; с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.



Трехзонный счетчик следует устанавливать, только тем, у кого значительное потребление и есть возможность контролировать период использования электроприборов. В идеале ими нужно не пользоваться с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Для установки многозонного счетчика необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Платить меньше за электроэнергию могут те, кто имеет только электрическое отопление (но есть нюансы).

Такая норма действует с 1 октября по 30 апреля на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц. Такие потребители могут платить за ток по тарифу в 2,64 грн/кВт*ч.

Однако если потратить за месяц 2001 кВт*ч тока, то за весь объем придется платить уже по тарифу 4,32 грн. В результате за 2000 кВт*ч можно платить 5280 грн, а за 2001 кВт*ч – уже 8644,3 грн.

Воспользоваться льготным тарифом на отопление могут не все. В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрический. Если в доме по проекту должно быть централизованное отопление, но оно почему-то не работает, льготного тарифа не будет.

Будут ли повышать тариф для населения

Стоимость электроэнергии для населения в Украине не планируют менять как минимум до октября 2025-го. Это зафиксировано в постановлении правительства № 480 от 29.04.2025.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается.

После войны Украине действительно нужно будет постепенно отказываться от субсидирования всего населения постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас этот режим обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Однако любые решения о тарифе все равно будут принимать исходя из целого ряда факторов: ситуация в энергосистеме, стоимость электроэнергии на европейском рынке, ситуация в стране, возможность бюджета компенсировать тариф, который будет ниже себестоимости генерации и доставки тока и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле украинцам подают газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр.

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