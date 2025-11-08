Тариф на электроэнергию в Украине может измениться: когда и как подорожает

Стоимость электроэнергии не ограничена мораторием , поэтому ее можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство. И это уже делали во время войны. Однако действующий тариф утвердили до 30 апреля 2026 г. В следующем году стоимость тока может вырасти, при этом по разным оценкам размер повышения будет составлять от 10%.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в следующем году. Так, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, пока не известно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Сколько платят за коммуналку в соседних странах

В Украине даже после подорожания тока – тарифы одни из самых низких в Европе. Согласно данным Евростата, в Молдове, несмотря на низкий уровень зарплат и пенсий, электроэнергия стоит 6,41 грн за кВт*час. На самом деле чем богаче страна, тем больше у нее возможностей субсидировать население и продавать ток дешевле, чем стоит его генерация и распределение.

Согласно данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС достигает 9,74 грн за кВт*ч. Относительно дешевая электроэнергия в Болгарии (4,34 грн за кВт*ч) – это значительно меньше, чем в Молдове, однако все равно дороже, чем в Украине даже после пересмотра тарифа.

В Ирландии электроэнергия стоит 20,1 грн за кВт*ч, в Германии – 12,6 грн за кВт*ч. На графике можно посмотреть стоимость электроэнергии в Украине и в соседних странах ЕС и Молдове. Единственная страна ЕС, в которой стоимость электроэнергии ниже, чем в Украине, – Венгрия.

В первой половине 2025 года цены на газ для населения в ЕС снизились до 1,143 евро (55,3 грн) за кубометр, уменьшившись на 8,1%.

Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции – 103,1 грн за куб, далее следуют Нидерланды (56,2 грн). Зато Венгрия (14,8 грн за куб) имеет самую низкую цену в Европе. Для сравнения, в Украине кубометр газа стоит 7,96 грн.

Рано или поздно в Украине придется пересмотреть тарифы на коммуналку. Однако как минимум в ближайшее время значительных изменений ожидать на стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

