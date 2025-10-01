Плата за доставку газа изменится для всех: суммы в платежках на весь год можно узнать уже сейчас

Стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября. Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году.

Как сообщает издание ГазПравда. От потребленного объема с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива уже с 1 января 2026 года. Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.

Берете свой годовой объем потребления газа – с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти, например, в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРМ. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона. У каждого оператора ГРС он разный.

Кстати, сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть сугубо от объема потребления. Полученный результат делите на 12 месяцев.

И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Еще раз заметим: чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно – с 1 по 5 число включительно.

Что будет с тарифом на электроэнергию

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн за каждый кВт*ч.

