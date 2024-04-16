Тариф на электроэнергию с 1 мая: сколько придется платить за кВт*ч и как изменилась ситуация

В Украине в результате атак РФ на энергетическую систему, поражение львиной доли генерации ситуация за последние несколько недель значительно ухудшилась. В Кабмине рассматривают возможность пересмотра тарифа на ток, однако такое решение скорее всего в апреле не примут. Соответственно, в мае кВт*ч электроэнергии будет стоить 2,64 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Уже 1 мая истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии.

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус считает, что повышение может быть незначительным. "До рыночного уровня тарифы на энергию, думаю, все-таки не будут повышаться, даже если они будут повышаться. Потому что рыночный уровень – это достаточно высокий уровень, это тот уровень, по которому сейчас платят промышленные потребители", – сказал он.

Герус предлагает в первую очередь посчитать стоимость разрушений, которые уже были и после этого посмотреть на источники, из которых можно восстановить поврежденное оборудование.

В Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, т.е. обычных украинцев. Конкретных цифр там пока не называют, однако уверяют: подорожание будет несущественным.

Ситуация в энергетике действительно крайне сложная. Компания ДТЭК потеряла 80% теплогенерации, остановилась работа крупнейшего в Украине объекта гидроэнергетики – ДнепроГЭС. Кроме того, под временным контролем оккупантов находится крупнейшая украинская АЭС – Запорожская.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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