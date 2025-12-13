УкраїнськаУКР
русскийРУС

Стоимость доставки газа в Украине пересчитают через несколько недель: сумму можно узнать уже сейчас

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
55,7 т.
Как изменится стоимость доставки газа

С 1 января 2026-го в Украине пересчитают стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября. Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году.

Видео дня

Об этом сообщает издание ГазПравда. От потребленного объема с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива уже с 1 января 2026 года. Чтобы узнать ежемесячную сумму за распределение, нужно сделать несложный расчет.

Как посчитать?

Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.

Берете свой годовой объем потребления газа – с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти, например, в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРМ. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона. У каждого оператора ГРС он разный. Кстати, сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть сугубо от объема потребления. Полученный результат делите на 12 месяцев.

И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Еще раз заметим: чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно – с 1 по 5 число включительно.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):

Винницкая область
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газпостачсервис" 2,952
Волынская область
"Газосети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газосети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область
"Газосети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область
"Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тысменицагаз" 2,388
Киевская область
"Газосети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область
"Газосети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область
"Газосети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область
ПАО "Гадячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубныгаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область
"Газосети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область
"Газосети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область
"Газосети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область
"Газосети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область
"Газосети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!