Стоимость доставки газа в Украине пересчитают через несколько недель: сумму можно узнать уже сейчас
С 1 января 2026-го в Украине пересчитают стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября. Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году.
Об этом сообщает издание ГазПравда. От потребленного объема с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива уже с 1 января 2026 года. Чтобы узнать ежемесячную сумму за распределение, нужно сделать несложный расчет.
Как посчитать?
Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.
Берете свой годовой объем потребления газа – с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти, например, в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРМ. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона. У каждого оператора ГРС он разный. Кстати, сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть сугубо от объема потребления. Полученный результат делите на 12 месяцев.
И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Еще раз заметим: чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно – с 1 по 5 число включительно.
Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):
Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.
