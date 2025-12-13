Стоимость доставки газа в Украине пересчитают через несколько недель: сумму можно узнать уже сейчас

С 1 января 2026-го в Украине пересчитают стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября. Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году.

Об этом сообщает издание ГазПравда. От потребленного объема с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива уже с 1 января 2026 года. Чтобы узнать ежемесячную сумму за распределение, нужно сделать несложный расчет.

Как посчитать?

Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.

Берете свой годовой объем потребления газа – с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти, например, в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРМ. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона. У каждого оператора ГРС он разный. Кстати, сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть сугубо от объема потребления. Полученный результат делите на 12 месяцев.

И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Еще раз заметим: чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно – с 1 по 5 число включительно.

Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) отражены и в таблице ниже (стоимость указана в гривнях за кубометр):

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газпостачсервис" 2,952 Волынская область "Газосети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газосети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газосети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 Киевская область "Газосети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газосети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газосети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газосети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газосети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газосети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газосети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газосети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

