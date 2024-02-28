Сколько будет стоить кубометр газа с 1 марта: озвучены тарифы

В Украине с 1 марта газ для бытовых потребителей не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов на первый месяц весны не изменились.

Свои предложения на март обнародовали 12 поставщиков, сообщает издание ГазПравда. Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн. украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Подчеркиваем: действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает. А о том, какой цена может быть после 1 мая, смотрите в ролике ГазПравды. Для сравнения: средняя цена ресурса марта на Украинской энергетической бирже на 26 февраля – 11 260 грн за тысячу кубометров (без НДС). То есть стоимость природного газа для промышленных потребителей (бизнеса) существенно выше, чем для населения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!