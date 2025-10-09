Россия уничтожает энергетику Украины: потеряно 60% добычи газа, – Bloomberg

Вследствие российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла более половины внутренней добычи природного газа. В результате правительство было вынуждено потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива, чтобы пережить следующую зиму.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Они предполагают, что масштаб повреждений настолько значителен, что устранить их до конца отопительного сезона не удастся.

Добыча газа резко упала

После 3 октября добыча газа в Украине упала примерно на 60%. Это произошло после обстрела энергетических объектов в Харьковской и Полтавской области, где сосредоточены основные газодобывающие мощности.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России газовая инфраструктура Украины была способна удовлетворить внутренний спрос. Именно поэтому с начала 2025 года эти объекты все чаще становятся мишенью для российских ракет и беспилотников.

По подсчетам осведомленных источников, если удары не прекратятся, ожидается, что до конца марта-2026 Украине нужно будет закупить примерно 4,4 млрд кубических метров газа стоимостью почти 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

После недавней серии атак Украина обратилась к странам "Большой семерки" (G7) по поводу оборудования для ремонта своей энергетической системы и повторила давние просьбы об увеличении количества систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры. Правительство также попросило о финансовой поддержке для оплаты импорта газа.

В 2025 году Украина уже импортировала 4,58 млрд кубометров газа, из которых 3,67 млрд – в течение прошлого отопительного сезона. По прогнозам правительства, до конца года потребности Украины в импорте газа достигнут 5,8 млрд кубометров, но из-за атак России эта цифра может вырасти.

Увеличение поставок газа в Украину из Евросоюза (ЕС) может ухудшить ситуацию на энергетическом рынке региона, из-за чего европейские цены на газ в начале этой недели резко выросли. На ситуацию влияет и то, что запасы газа в ЕС все еще ниже исторических норм, что делает регион уязвимым из-за возможных перебоев в поставках или низких температур зимой.

Сколько убытков уже понесла Украина

Россия усилила свои удары после того, как в начале года Украина прекратила транзит российского газа в Евросоюз. Предыдущие зимы Украина пережила благодаря генераторам и помощи гражданскому населению во время зимних отключений электроэнергии, но этой зимой возможна ситуация, когда нанесенные повреждения невозможно будет устранить до конца отопительного сезона.

Тем временем расходы растут. По словам источников, стоимость ремонта, в котором украинская энергосистема нуждается после последнего обстрела, оценивается примерно в 758 млн евро. В целом стоимость прямых физических убытков, нанесенных энергетическому сектору с начала полномасштабного вторжения, оценивается в 20,51 млрд долларов (не учитывая последствия оккупации Запорожской АЭС), в частности:

14,8 млрд долларов – убытки в электроэнергетике;

– убытки в электроэнергетике; 1,35 млрд долларов – в газовом секторе;

– в газовом секторе; 1,7 млрд долларов – в нефтяном секторе.

Кроме того, Украина ищет финансирование для приобретения беспилотников-перехватчиков и военных средств большей дальности для защиты от атак.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Россия изменила тактику обстрелов – теперь оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

