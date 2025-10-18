УкраїнськаУКР
Платежки на доставку газа пересчитают: сколько придется платить с нового года

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
1,1 т.
Газовая плита. Иллюстрация

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м – будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр):

Винницкая область
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газпостачсервис" 2,952
Волынская область
"Газосети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газосети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область
"Газосети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область
"Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тысменицагаз" 2,388
Киевская область
"Газосети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область
"Газосети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область
"Газосети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область
ПАО "Гадячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубныгаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область
"Газосети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область
"Газосети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область
"Газосети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область
"Газосети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область
"Газосети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Значительно увеличиться оплата может при условии, если вы только заселились в помещение и до этого газом не пользовались. Кроме того, суммы значительно возрастут, если вы увеличили потребление. И наоборот – при условии уменьшения объемов потребления уменьшатся и суммы в платежках. Перерасчет произойдет с 1 января 2026-го.

Итак, чтобы узнать, сколько вам придется заплатить, посчитайте, сколько газа вы использовали в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года. Это можно сделать в своем личном кабинете на сайте поставщика газа или подсчитать объем потребления, используя платежки.

Например, если за указанный период вы потребили 700 кубометров газа и проживаете в Киеве, то ежемесячно надо платить за доставку за 58,33 кубометра. В столице за такой объем будут начислять ежемесячно по 22,4 грн. В Умани – по 136,49 грн в месяц.

Единственная категория украинцев, которые могут не платить за доставку газа, – те, кто отключены от газовой трубы.

Даже если вы вообще не пользуетесь газом, но не отключены от услуги, за доставку все равно придется платить. Есть минимальный объем, за который надо платить. Речь идет о таком:

  • 39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;
  • 126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 314 кубов в год – если газ используется, в частности, и для отопления.

"Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев; домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в частности которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – объяснили в "Газораспределительных сетях".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

