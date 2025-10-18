Платежки на доставку газа пересчитают: сколько придется платить с нового года

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м – будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр):

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газпостачсервис" 2,952 Волынская область "Газосети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газосети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газосети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газосети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 Киевская область "Газосети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газосети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газосети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газосети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газосети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газосети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газосети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газосети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Значительно увеличиться оплата может при условии, если вы только заселились в помещение и до этого газом не пользовались. Кроме того, суммы значительно возрастут, если вы увеличили потребление. И наоборот – при условии уменьшения объемов потребления уменьшатся и суммы в платежках. Перерасчет произойдет с 1 января 2026-го.

Итак, чтобы узнать, сколько вам придется заплатить, посчитайте, сколько газа вы использовали в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года. Это можно сделать в своем личном кабинете на сайте поставщика газа или подсчитать объем потребления, используя платежки.

Например, если за указанный период вы потребили 700 кубометров газа и проживаете в Киеве, то ежемесячно надо платить за доставку за 58,33 кубометра. В столице за такой объем будут начислять ежемесячно по 22,4 грн. В Умани – по 136,49 грн в месяц.

Единственная категория украинцев, которые могут не платить за доставку газа, – те, кто отключены от газовой трубы.

Даже если вы вообще не пользуетесь газом, но не отключены от услуги, за доставку все равно придется платить. Есть минимальный объем, за который надо платить. Речь идет о таком:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется, в частности, и для отопления.

"Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев; домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в частности которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – объяснили в "Газораспределительных сетях".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!