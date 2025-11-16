Отключения продлятся в течение всех суток: какие графики будут действовать 17 ноября
В понедельник, 17 ноября, в Украине снова будут отключать свет. В большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 4 очередей.
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – резюмировали ситуацию в "Укрэнерго".
Где следить за информацией об отключении
Как уже сообщал OBOZ.UA, по ряду причин украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадали от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.
