Остался 1 день: украинцы могут получить скидку на газ

Абоненты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Для этого нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, в феврале на получение скидки остался всего 1 день.

О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там разъяснили, что дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. А саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

На сколько меньше нужно будет платить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Тарифы на коммуналку повысят

В то же время, в Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В частности, в Нацбанке прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода.

Впрочем, конкретных сроков там не называют – лишь отмечают, что отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

Также там отметили: повышать тарифы будут до экономически обоснованного уровня. Однако это растянется на достаточно длительное время, а потому резкого скачка расценок не будет.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в феврале ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в январе и предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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