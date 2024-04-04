РФ впервые атаковала солнечную электростанцию в тылу: Кудрицкий рассказал, как изменились обстрелы Украины в 2024-м

Страна-террористка Россия сегодня, 3 апреля, впервые прицельно атаковала тыловую солнечную электростанцию. При этом ситуация в энергетической системе по состоянию на данный момент, несмотря на атаки окупантов, на стабильном уровне.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в Медиацентре Украина-"Укринформ". Он уточнил, что речь идет не об атаке в пределах зоны боевых действий, а именно об ударе по тыловой СЭС.

"Вчера враг прицельно атаковал солнечную электростанцию. Это первый, по крайней мере, на моей памяти, случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики ", – сказал Кудрицкий.

Он добавил, что из-за потепления общее потребление электроэнергии падает, поэтому острого дефицита в энергосистеме не наблюдается. При этом происходит сезонный рост производства электричества на СЭС.

Также, по его словам, по сравнению с прошлой серией массированных ударов по энергосистеме россияне увеличили интенсивность атак на объекты энергетики.

"Возросла интенсивность обстрелов. В прошлом отопительном сезоне мы наблюдали одну массированную атаку за одну-две недели – и это была либо ракетная, либо "шахидная" атака. Сейчас это серия, практически непрерывная ", – подчеркнул Кудрицкий.

Так, повреждено значительное количество тепловых и гидроэлектростанций, что негативно влияет на энергосистему с точки зрения ее балансировки.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине 4 апреля продолжают возобновлять электроснабжение после российских атак и непогоды. Отключения электроэнергии по графикам происходят в Харьковской области, в Кривом Роге есть ограничения для промышленности. Кроме того, из-за ночных обстрелов на грани блекаута оказалась Запорожская АЭС.

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