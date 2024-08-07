Облэнерго оштрафовали за отключение света за долги: сколько заплатят

Антимонопольный комитет Украины (АЮУ) оштрафовал "Винницаоблэнерго" за отключение электроэнергии предпринимателю. Украинца лишили света из-за долгов, возникших из-за неправомерного начисления электричества.

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Об этом сообщили в Юго-Западном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. Поскольку "Винницаоблэнерго" пользуется в регионе доминирующим положением на рынке предоставления услуги по распределению электрической энергии, действия акционерного общества сочли нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Отделение установило, что указанное акционерное общество совершило действия, заключавшиеся в безосновательном прекращении поставки электрической энергии ФЛП в результате неоплаченной задолженности в размере 1 744 565,78 грн. Такая задолженность возникла из-за неправомерного начисления АО "Винницаоблэнерго" субъекту хозяйствования объема потребленной электрической энергии в июне 2022 года", – сообщили в АЮУ

Это сочли возможным по двум причинам. А именно:

из-за монопольного положения, которым акционерное общество пользовалось на рынке, в Винницкой области на протяжении 2022-2023 годов;

из-за отсутствия эффективного функционирования рыночного механизма со значительной конкуренцией на рынке предоставления таких услуг.

Учитывая это, действия АО "Винницаоблэнерго" признали нарушением, предусмотренным пунктом 2 статьи 50, пунктом 1 части второй статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Учитывая это, на компанию наложила 68 тыс. грн штрафа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине растут долги за коммунальные услуги. В столице только за тепло и горячую воду "Киевтеплоэнерго" задолжали рекордные 6,5 млрд грн. Сумма долга продолжает расти. При этом беднейшие потребители – пенсионеры – исправно платят за коммунальные услуги. В то время как владельцы больших квартир наоборот – накапливают десятки тысяч долгов.

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