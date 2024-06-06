'Не осуществляется и не планируется': в 'Укрэнерго' призвали не верить фейкам об экспорте электроэнергии

"Укрэнерго" призвало не верить фейкам об экспорте электроэнергии. Такую информацию в среду, 6 июня, распространили некоторые Telegram-каналы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". В компании отметили, что экспорт электроэнергии в любую страну не производится и не планируется.

"Информация, что якобы осуществляется экспорт украинской электроэнергии в Румынию, неправдива. Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется. Telegram-каналы манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением", – подчеркнули в компании.

Регулятор отмечает, что украинская энергосистема является частью европейской сети.

"Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу - столько сразу же возвращается в Украину", – добавили в "Укрэнерго" и подчеркнули, что некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.

В компании напомнили, что после массированных ракетно-дроновых атак врага в марте-мае 2024 года в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

"Данные об отсутствии продажи Украиной электроэнергии можно посмотреть по каждой отдельной стране, с которыми наше государство граничит. Для этого мы собрали для вас ссылки на страницы европейских операторов систем передачи, где отображена информация, об экспорте/импорте электроэнергии", – подчеркнули в "Укрэнерго" ".

Отмечается, что в мае 2024 года по запросу оператора энергосистемы Польши компания несколько раз оказывала аварийную помощь польской энергосистеме. Речь шла не о передаче электроэнергии в польские сети, а наоборот – о срочном приеме украинской энергосистемой излишков из Польши.

"В условиях ясной погоды, польские солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем ее могли использовать местные потребители. В условиях дефицита в украинской энергосистеме – НЭК "Укрэнерго" приняло излишки. Это позволило, в совокупности с импортом и активной работой украинских СЭС, избежать отключений в дневные часы в конце мая", – резюмировали ситуацию в "Укрэнерго".

Напомним, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Украинцы снова сталкиваются с периодическими отключениями электроэнергии из-за ударов России по критической инфраструктуре. Несвоевременные отключения объясняются изменениями потребления электроэнергии, неисправностью автоматики и непрозрачностью графиков отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными пределами объемов энергопотребления. Важно учитывать эти факторы при составлении графиков отключений, чтобы обеспечить справедливое распределение электроэнергии среди потребителей.

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