Почему графики не совпадают с отключениями электроэнергии: в Yasno дали разъяснение

Украинцы снова сталкиваются с периодическими отключениями электроэнергии из-за ударов России по критической инфраструктуре. Несвоевременные отключения объясняются изменениями в потреблении электроэнергии, неисправностью автоматики и непрозрачностью графиков отключений.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в комментарии СМИ. По его словам, компания проводит статистический анализ отключений, и в 95-97% случаев они совпадают с графиками. Однако существует несколько причин, которые могут повлиять на это совпадение.

"Первая – очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и нужно сделать так, чтобы у них свет было 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент нужно выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, за одну секунду. Важно выдержать предел. Например, каждая из линий – это 50 МВт потребления. Выключают одну, включают другую, а на другой резко возросло потребление. Оно уже не 50 МВт, как ожидалось, а 80 МВт. То есть, чтобы выдержать баланс, нужно кого-то потушить с первой линии. Потом это сбалансируется, но люди все считают по минутам", – объяснил Коваленко.

Иногда автоматика не работает, и для выполнения операций нужно привлекать бригаду, что может привести к задержкам в выключении или включении электроэнергии. Также, по его словам, иногда люди не понимают, что есть такая вещь, как светло-серая зона в графиках отключений. В Киеве, например, есть три зоны:

гарантированная , когда свет точно будет;

, когда свет точно будет; зона, где света точно не будет;

светло-серая зона, когда свет может быть или не быть.

"Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда ", - пояснил Коваленко. В Киеве чаще, чем в других регионах страны, отключают электричество прежде всего из-за большого количества критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными пределами объемов энергопотребления. Важно учитывать эти факторы при составлении графиков отключений, чтобы обеспечить справедливое распределение электроэнергии среди потребителей.

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