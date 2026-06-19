Могут ли украинцам отменить субсидию после увольнения с работы? ПФУ разъяснил важный нюанс

Украинцы, уволившиеся с работы даже накануне подачи заявления на субсидию, не теряют автоматически право на государственную помощь –: при назначении субсидии учитываются доходы за предыдущие периоды и уплата ЕСВ (единого социального взноса). В то же время даже при отсутствии доходов субсидию могут назначить, если человек уплачивал ЕСВ в минимальном размере за определенные законодательством месяцы.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). При рассмотрении заявления учитывается ряд факторов, среди которых период подачи документов, доходы домохозяйства и уплата единого социального взноса.

На неотопительный сезон 2026 года граждане могут подать заявление на получение жилищной субсидии в мае и июне. Если документы поданы в течение этих двух месяцев, помощь может быть назначена с начала отопительного сезона, то есть с мая, но не ранее дня возникновения права на ее получение. Даже после увольнения человек имеет возможность претендовать на государственную поддержку, если выполнит определенные законодательством условия.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии

Одним из главных критериев для назначения субсидии является уровень доходов заявителя и членов его домохозяйства. Если субсидия оформляется с мая 2026 года, органы социальной защиты учитывают доходы за июль – декабрь 2025 года. Именно этот период используется для расчета среднемесячного дохода семьи и определения права на государственную помощь.

Если же субсидия назначается с июня 2026 года, учитываются доходы за октябрь 2025 года – март 2026 года. Такой механизм позволяет оценить финансовое положение заявителя не только на момент обращения, но и за предыдущий период.

Многих граждан беспокоит вопрос об отсутствии официальных доходов в период, который учитывается для назначения субсидии. Однако законодательство предусматривает возможность получения помощи даже в такой ситуации. Если у человека не было доходов или его среднемесячный доход был ниже минимальной заработной платы,субсидия все равно может быть назначена.

Главным условием является уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за установленный период. Для заявителей в 2026 году проверяется уплата ЕСВ за октябрь – декабрь 2025 года. Если взносы были уплачены надлежащим образом, это может стать основанием для положительного решения о предоставлении субсидии.

Единый социальный взнос является одним из показателей официальной занятости гражданина и его участия в системе социального страхования. Именно поэтому уплата взносов подтверждает, что человек работал или осуществлял деятельность, предусматривающую обязательные отчисления в бюджет.

Наличие уплаченного ЕСВ помогает избежать ситуаций, когда субсидия оформляется лицами, которые фактически имеют скрытые доходы, но не декларируют их официально. Помимо доходов, Пенсионный фонд и уполномоченные органы анализируют и другие обстоятельства. В частности, учитываются состав домохозяйства, наличие дорогостоящего имущества, крупные покупки, банковские вклады и другие факторы, предусмотренные действующим законодательством.

Именно поэтому каждое заявление рассматривается индивидуально, а окончательное решение принимается после проверки всей информации о заявителе и членах его семьи. Увольнение с работы само по себе не лишает человека права на государственную поддержку. Если гражданин соответствует установленным требованиям в отношении доходов и уплаты социальных взносов, он может успешно оформить жилищную субсидию.

Поэтому лицам, потерявшим работу или находящимся в сложном финансовом положении, рекомендуется не откладывать обращение в Пенсионный фонд и заранее подготовить необходимые документы.

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