Масштабные отключения электричества в Украине: какие графики в Киеве и по регионам 13 ноября
В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов масштабно применяются почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения действуют круглосуточно, и в некоторых областях суммарно за сутки свет будет отсутствовать до 14-15 часов. Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (4 из 6 групп).
О происходящем в энергосистеме сообщают "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 13 ноября: главное, что нужно знать
- Почасовые отключения (ГПО) введены в объеме от 2 до 4 очереди – так же, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз.
- Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.
- Для бизнеса и промышленности в течение всех суток также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
- Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Причины изменения графиков "на ходу":
- – энергосистема динамична, и в случае изменения ситуации "Укрэнерго" оперативно выдает облэнерго новые распоряжения по уменьшению или увеличению объемов ограничений;
- – кроме почасовых отключений, в электросетях могут происходить технологические нарушения;
- – также проводятся технические обслуживания электросетей и плановые ремонты – эти мероприятия могут потребовать обесточивания отдельных линий и узлов.
- Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Наибольшая суммарная продолжительность отключений – 10 часов в сутки. Такой режим применяется для очередей 1.2, 2.1 и 2.2. Самое длинное разовое отключение – 4 часа подряд (у очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2).
Киевская область
Наибольшая суммарная продолжительность отключений составит 9 часов 30 минут в сутки – у очередей 1.2, 2.1 и 2.2. Наибольшая протяженность одного отключения подряд – 3 часа 30 минут для всех очередей, кроме 1.1.
Хмельницкая область
Сумская область
Для потребителей, в соответствии с командой "Укрэнерго", с 00:00 до 08:00 применяются 2 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:
Полтавская область
В Полтаве и области 12 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 2 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:
Одесская область
Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – у очереди 3.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения – 7 часов (у очередей 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.2).
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 00:00 – 02:00, 06:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:30 – 24:00
- 1.2 01:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 23:00 – 24:00
- 2.1 01:30 – 03:30, 07:30 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
- 2.2 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 21:00
- 3.1 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:30, 13:30 – 16:30, 18:30 – 21:30
- 3.2 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
- 4.1 03:30 – 05:30, 08:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 22:30
- 4.2 00:00 – 00:30, 04:00 – 06:00, 09:30 – 12:30, 14:30 – 17:30, 20:30 – 22:30
- 5.1 00:30 – 02:30, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
- 5.2 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30
- 6.1 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
- 6.2 00:00 – 01:00, 06:00 – 07:30, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 22:30 – 24:00
Черниговская область
Запорожская область
На утро 13 ноября, из-за боевых действий, на подконтрольной территории Запорожской области без энергоснабжения остаются 6 373 потребителя. У остальных действует такой график (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 05:00 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 1.2: 05:00 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.1: 05:00 – 08:30, 12:00 – 15:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 05:00 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00
- 3.2: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 20:30
- 4.1: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 05:00, 14:30 – 20:30
- 5.1: 00:00 – 01:30, 08:30 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 5.2: 00:00 – 01:30, 08:30 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 6.1: 00:00 – 01:30, 08:30 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 6.2: 00:00 – 01:30, 08:30 – 12:00, 15:30 – 22:30
Днепропетровская область
Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 15 часов в сутки – в очередях 3.1, 3.2 и 4.1. Самое длинное разовое отключение – 7 часов (в большинстве очередей, кроме 4.2).
Харьковская область
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение:
- 1.1 02:30 – 06:00; 08:00 – 09:30; 13:00 – 16:30; 20:00 – 24:00
- 1.2 02:30 – 06:00; 08:00 – 09:30; 13:00 – 16:30; 20:00 – 24:00
- 2.1 02:30 – 06:00; 08:00 – 09:30; 13:00 – 16:30
- 2.2 02:30 – 06:00; 08:00 – 09:30; 13:00 – 16:30
- 3.1 06:00 – 08:00; 08:00 – 09:30; 13:00 – 20:00
- 3.2 06:00 – 08:00; 09:30 – 20:00
- 4.1 06:00 – 08:00; 09:30 – 20:00
- 4.2 06:00 – 08:00; 09:30 – 20:00
- 5.1 00:00 – 02:30; 09:30 – 13:00; 16:30 – 23:00
- 5.2 00:00 – 02:30; 09:30 – 13:00; 16:30 – 23:00
- 6.1 00:00 – 02:30; 08:00 – 13:00; 16:30 – 23:00
- 6.2 00:00 – 02:30; 08:00 – 13:00; 16:30 – 23:00
Как сообщал OBOZ.UA, "Полтаваоблэнерго" 12 ноября заявило, что российские обстрелы критической инфраструктуры стали форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых в области не могли получать электроэнергию из объединенной энергосистемы (ОЭС). Позже в компании опровергли это заявление, назвав его ошибкой, и заверили, что все потребители региона подключены к объединенной энергосистеме.
