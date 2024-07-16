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Крупную украинскую электростанцию будут восстанавливать несколько лет: назван срок

Роман Костюченко
Коммуналка
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Восстановление ДнепроГЭС займет минимум три года

Восстановление Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела займет минимум три года. При этом нужны будут также дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции к новым вероятным атакам россиян.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он отметил: разбор завалов после российского обстрела в ночь на 1 июня занял полтора месяца – его завершили только 14 июля.

Усугубляет же ситуацию, по его словам, то, что ДнепроГЭС находится в достаточной близости к позициям  врага – "они бьют там разными ракетами – С-300, Х-101, Х-69". Из-за чего "не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет".

Россия обстреляла все ГЭС Украины

В то же время, отметил Сирота, в настоящее время среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, не подвергшейся ракетным атакам россиян. По его словам:

  • к середине июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов;
  • в целом же "Укргидроэнерго" потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации.

Отключения света затянутся на несколько лет

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее сообщил, что Россия поставила себе цель полностью уничтожить тепловые станции и по возможности нанести максимальный ущерб гидрогенерации Украины. Соответственно, жителям страны придется жить в режиме отключений электроэнергии несколько лет – ведь для того, чтобы полностью покрывать потребление, генерирующих мощностей, все же, не хватает. Он отметил:

  • в течение ближайших 2-х лет Украина должна максимально восстановить поврежденные энергообъекты;
  • "затем в периоде между 2 и 5 годами мы сможем восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет".

"Продолжается процесс выбивания нашей генерации. ... Сейчас общая ситуация – это недостаток генерационных мощностей в системе. Но все, что мы можем сделать – это привыкать к тому, что это нормальное положение вещей", – признал эксперт.

При этом он подчеркнул: не обязательно, что отключения будут происходить ежедневно. Ведь они зависят от большого количества параметров:

  • погоды;
  • температуры;
  • времени года.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" же ожидают, что в августе в Украине немного уменьшится объем ограничений подачи электроэнергии. Т.е., отключений станет меньше, либо же они будут менее продолжительны. Ожидания же эти основываются на том, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов.

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