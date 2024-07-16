Крупную украинскую электростанцию будут восстанавливать несколько лет: назван срок
Восстановление Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела займет минимум три года. При этом нужны будут также дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции к новым вероятным атакам россиян.
Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он отметил: разбор завалов после российского обстрела в ночь на 1 июня занял полтора месяца – его завершили только 14 июля.
Усугубляет же ситуацию, по его словам, то, что ДнепроГЭС находится в достаточной близости к позициям врага – "они бьют там разными ракетами – С-300, Х-101, Х-69". Из-за чего "не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет".
Россия обстреляла все ГЭС Украины
В то же время, отметил Сирота, в настоящее время среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, не подвергшейся ракетным атакам россиян. По его словам:
- к середине июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов;
- в целом же "Укргидроэнерго" потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации.
Отключения света затянутся на несколько лет
В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее сообщил, что Россия поставила себе цель полностью уничтожить тепловые станции и по возможности нанести максимальный ущерб гидрогенерации Украины. Соответственно, жителям страны придется жить в режиме отключений электроэнергии несколько лет – ведь для того, чтобы полностью покрывать потребление, генерирующих мощностей, все же, не хватает. Он отметил:
- в течение ближайших 2-х лет Украина должна максимально восстановить поврежденные энергообъекты;
- "затем в периоде между 2 и 5 годами мы сможем восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет".
"Продолжается процесс выбивания нашей генерации. ... Сейчас общая ситуация – это недостаток генерационных мощностей в системе. Но все, что мы можем сделать – это привыкать к тому, что это нормальное положение вещей", – признал эксперт.
При этом он подчеркнул: не обязательно, что отключения будут происходить ежедневно. Ведь они зависят от большого количества параметров:
- погоды;
- температуры;
- времени года.
Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" же ожидают, что в августе в Украине немного уменьшится объем ограничений подачи электроэнергии. Т.е., отключений станет меньше, либо же они будут менее продолжительны. Ожидания же эти основываются на том, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов.
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