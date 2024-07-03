Как не попасть в ловушку мошенников, проверяя графики отключений: "Укрэнерго" предупредило о новой схеме обмана

В Украине появились новые типы мошенничества в социальных сетях, где злоумышленники создают фейковые страницы энергетических компаний, чтобы привлечь пользователей и собрать их личные данные. Гражданам рекомендуется проверять источники информации и избегать переходов по подозрительным ссылкам, чтобы защитить себя от этих схем.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". "Неблагополучные пользователи соцсетей снова используют название "Укрэнерго" для заманивания украинцев на свои страницы ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, мошенники создают фейковые страницы, где публикуют ложные сообщения, в том числе "предупреждение" о том, что "света не будет". Эти сообщения имеют целью привлечь как можно больше посетителей на их страницы.

Одним из таких примеров является фейсбук-страница, выдающая себя за официальную страницу "Укрэнерго". На этой странице размещена ссылка на телеграмм-канал, где можно записаться в электронную очередь для посещения территориального центра комплектования (ТЦК). Это явный мошеннический ход, направленный на сбор личных данных пользователей.

Основная цель – увеличить количество посещений и собрать как можно больше личных данных. "Укрэнерго" призывает всех быть осмотрительными при выборе источника информации. Официальные сообщения компании публикуются только на официальных страницах и каналах.

График отключений для каждой области: где искать

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для подготовки многоквартирных домов к зиме без света важно обеспечить резервное питание для насосов и лифтов, а также рассмотреть возможность установки батарей с инверторами в квартирах. Это позволит поддерживать подачу воды и тепла, а также избежать изоляции жильцов верхних этажей во время отключения электроэнергии.

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