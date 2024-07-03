Как не попасть в ловушку мошенников, проверяя графики отключений: "Укрэнерго" предупредило о новой схеме обмана
В Украине появились новые типы мошенничества в социальных сетях, где злоумышленники создают фейковые страницы энергетических компаний, чтобы привлечь пользователей и собрать их личные данные. Гражданам рекомендуется проверять источники информации и избегать переходов по подозрительным ссылкам, чтобы защитить себя от этих схем.
Об этом сообщает "Укрэнерго". "Неблагополучные пользователи соцсетей снова используют название "Укрэнерго" для заманивания украинцев на свои страницы ", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, мошенники создают фейковые страницы, где публикуют ложные сообщения, в том числе "предупреждение" о том, что "света не будет". Эти сообщения имеют целью привлечь как можно больше посетителей на их страницы.
Одним из таких примеров является фейсбук-страница, выдающая себя за официальную страницу "Укрэнерго". На этой странице размещена ссылка на телеграмм-канал, где можно записаться в электронную очередь для посещения территориального центра комплектования (ТЦК). Это явный мошеннический ход, направленный на сбор личных данных пользователей.
Основная цель – увеличить количество посещений и собрать как можно больше личных данных. "Укрэнерго" призывает всех быть осмотрительными при выборе источника информации. Официальные сообщения компании публикуются только на официальных страницах и каналах.
График отключений для каждой области: где искать
Как сообщал OBOZ.UA ранее, для подготовки многоквартирных домов к зиме без света важно обеспечить резервное питание для насосов и лифтов, а также рассмотреть возможность установки батарей с инверторами в квартирах. Это позволит поддерживать подачу воды и тепла, а также избежать изоляции жильцов верхних этажей во время отключения электроэнергии.
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