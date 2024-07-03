Зима без тепла и воды: как жителям многоквартирных домов подготовиться к отключениям света

Для подготовки многоквартирных домов к зиме без света важно обеспечить резервное питание насосов и лифтов, а также рассмотреть возможность установки батарей с инверторами в квартирах. Это позволит поддерживать подачу воды и тепла, а также избежать изоляции жильцов верхних этажей при отключении электроэнергии.

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Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "Эспрессо".

Обеспечение работы насосов

Прежде всего, необходимо обеспечить бесперебойную работу насосов. Насосы отвечают за поставку воды и отопление в дом. При отключении электроэнергии без резервного питания насосы не смогут функционировать, что приведет к прекращению подачи воды и тепла. Как вариант можно использовать генераторы или батареи, но это требует дополнительных расходов на топливо.

По словам Александра Харченко, альтернативой могут быть газовые генераторы. Однако не во всех домах есть подключение к газовой сети, что может стать препятствием для их использования. Важно заранее оценить возможности и выбрать наиболее эффективное решение для дома.

Подача питания для лифтов

Лифты должны работать даже в условиях отключений света, особенно в домах с более чем 20 этажами. По словам эксперта, этот вопрос критический для жильцов верхних этажей, в частности пожилых людей, которые могут оказаться в изоляции без работающего лифта. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить резервное питание для лифтов.

Установка батарей в квартиры

Для обеспечения минимальных потребностей электроэнергии можно установить батареи с инверторами в квартирах. Это уже ставшее популярным в мире решение позволяет накапливать электроэнергию при ее наличии в сети и использовать во время отключений. Такие системы могут иметь разный ценовой диапазон, что делает их доступными для большинства жителей.

В частности, установка батареи для обеспечения минимальных нужд может стоить от 25 до 27 тысяч гривен. Если же жители планируют использовать все электроприборы без ограничений, то расходы могут составить от 100 до 120 тысяч гривен. "Если ко всему этому в вашем доме будут работать насосы, то вы уже будете в достаточном комфорте и безопасности зимой ", – резюмировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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