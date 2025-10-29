Интернет будет работать до 72 часов даже без света: украинцам объяснили, как оставаться на связи

Украинцы имеют возможность сохранять доступ к домашнему интернету в течение 72 часов во время отключений электроэнергии. Это возможно благодаря технологии оптоволоконного подключения xPON, тогда как традиционное подключение (FTTX) практически не обеспечивает доступ к интернету во время блэкаута.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Специалисты объяснили основные различия между этими двумя технологиями – по типу кабеля, подключения, зависимостью под питания и другими характеристиками.

Подключение

FTTX: оптика к дому, в каждом доме требуется активное оборудование с резервным питанием. Если отказывает один элемент – падает вся линия.

оптика к дому, в каждом доме требуется активное оборудование с резервным питанием. Если отказывает один элемент – падает вся линия. xPON: оптика прямо в помещение, нет промежуточных активных элементов. Сеть сохраняет работу даже во время отключений.

Тип кабеля

FTTX: оптоволокно (стекло) заводится в многоквартирный дом, а в отдельные помещения – медные (биметаллические) кабели.

оптоволокно (стекло) заводится в многоквартирный дом, а в отдельные помещения – медные (биметаллические) кабели. xPON: оптоволокно заведено непосредственно в квартиру.

Энергозависимость

FTTX: каждый узел требует питания и аккумуляторов, средняя автономность – около 4 часов.

каждый узел требует питания и аккумуляторов, средняя автономность – около 4 часов. xPON: питание требуется только на центральном узле провайдера, который может быть зарезервирован до 72 часов.

Затраты на поддержку

FTTX: высокие, связанные с необходимостью обслуживания многочисленных аккумуляторов.

высокие, связанные с необходимостью обслуживания многочисленных аккумуляторов. xPON: значительно ниже, резервируется только центральный сервер/узел.

Стабильность

FTTX: зависит от наличия электричества в здании – отключение ухудшает или останавливает связь.

зависит от наличия электричества в здании – отключение ухудшает или останавливает связь. xPON: независима от электроснабжения, поэтому обеспечивает стабильную связь во время блэкаутов.

xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, который позволяет значительно снизить энергопотребление устройств, благодаря чему сеть может функционировать даже в случае отключения света. Главное условие – подключить роутер и оптический терминал (ONU) к павербанку.

