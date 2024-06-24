Жесткие отключения света применят дважды: энергетики объявили график на 25 июня
В Украине 25 июня графики отключений света будут применяться круглосуточно. Таким образом, ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом дважды за следующие сутки будет применен усиленный режим отключений – с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков).
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00", – говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что жесткий режим отключений приходится вводить из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак. Энергоснабжение критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
При этом, следует учитывать, что ситуация может измениться. Когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.
"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:
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