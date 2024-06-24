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Жесткие отключения света применят дважды: энергетики объявили график на 25 июня

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
3,7 т.
Что происходит с графиками отключения

В Украине 25 июня графики отключений света будут применяться круглосуточно. Таким образом, ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом дважды за следующие сутки будет применен усиленный режим отключений – с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков).

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00", – говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что жесткий режим отключений приходится вводить из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак. Энергоснабжение критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

При этом, следует учитывать, что ситуация может измениться. Когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.

"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Дополняется