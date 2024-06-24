Никогда в истории такого не было: Украина потеряла рекордное количество электрогенерации

Украина потеряла более 40 ГВт электрогенерации из-за оккупации и разрушения во время войны, что представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности страны. Особенно большие потери произошли из -за тепловой и гидроэлектрогенерации в 2024 году.

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Об этом в интервью The Page сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По словам Коваленко, энергосистема Украины прошла три фазы разрушений:

первая фаза: в начале полномасштабного вторжения, когда была оккупирована Запорожская АЭС и потеряна часть ветровой и солнечной генерации;

в начале полномасштабного вторжения, когда была оккупирована Запорожская АЭС и потеряна часть ветровой и солнечной генерации; вторая фаза: началась в октябре 2022 года, когда российские войска начали атаковать трансформаторные узлы "Укрэнерго", распределительные сети и локальные электростанции;

началась в октябре 2022 года, когда российские войска начали атаковать трансформаторные узлы "Укрэнерго", распределительные сети и локальные электростанции; Третья фаза: началась в конце марта 2024 года, когда удары были направлены на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

"Если говорить об этой последней фазе, то на время, когда мы записываем интервью, мы потеряли, согласно публичной цифре, с которой я соглашаюсь, 9 ГВт. Эта цифра 9 ГВт звучит, потому что ее можно сравнить где-то с 50% нашего текущего зимнего пика потребления. В общей сложности мы потеряли более 40 ГВт, и это ужасные цифры ", – Коваленко.

Сравнение с зимним пиком потребления

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощностей, что составляет около половины пикового потребления электроэнергии зимой. Украинская энергетика потеряла 9 ГВт установленной мощности. Это около половины того, что нам потребуется зимой. Прошлой зимой максимум у нас было 18 ГВт. То есть потери очень существенны. И по характеру разрушений, которые мы сейчас имеем, это, конечно , беспрецедентная история ", – отметил Сахарук.

Сахарук также добавил, что никогда в истории не было такого, чтобы было потеряно столь значительное количество мощностей тепловых и гидроэлектростанций. Потери более 40 ГВт электрогенерации беспрецедентны и имеют серьезные последствия для энергетической безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что сейчас еще рано говорить о том, что зимой в нашей стране будут длительные отключения света. Там отметили, что ситуация может измениться каждый день.

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