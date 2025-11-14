Энергетики предупредили украинцев о новых отключениях света: какой режим будет действовать 15 ноября
Завтра, 15 ноября, в Украине продолжит действовать режим ограничения электроэнергии. Как и накануне, свет будут отключать круглосуточно, ограничения могут одновременно затронуть до 4 очередей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", и напомнили, что причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. То есть страна-агрессор продолжает уничтожать украинскую энергосистему, пытаюсь погрузить страну в полную темноту.
Графики почасовых отключений
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очереди;
Графики ограничения мощности
- с 00:00 до 23:59 – для промышленности.
Но следует учитывать, что определенные графики не являются окончательными и могут меняться в течение дня – в зависимости от ситуации в энергосистеме. Но, даже когда энергоснабжение восстановится, украинцам советуют потреблять электроэнергию экономно.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по ряду причин украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадали от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.
