Абонплата за газ: что будет, если не платить за доставку голубого топлива

Украинцы платят за газ по двум платежкам – за само топливо как товар и отдельно за его доставку (т.н. абонплата за газ). При этом некоторые потребители самостоятельно прокладывали газовые трубы в свои дома и верят, что в таком случае за транспортировку газа можно не платить. Также бытует мнение, что можно не платить, если не пользуешься газом. Но это неправда.

Согласно действующему законодательству, если не платить, со временем все равно накопятся долги и по завершении военного положения можно вообще остаться без газа. Об этом рассказали специалисты "ГазПравды".

"К сожалению, в соцсетях и даже СМИ множество ошибочной информации и вредных советов на эту тему. До сих пор популярен миф, что за доставку платить не надо", – отмечают эксперты.

В интернете можно встретить советы, как не платить за доставку газа. Обычно в таких материалах говорится, что абонплата за газ якобы незаконна, если люди за собственные средства прокладывали трубопровод к дому. Такие тезисы даже могут быть частью российских ИПСО, считают специалисты. Ведь пропагандисты из РФ неоднократно использовали тему тарифов на доставку газа для раскачивания общественной ситуации.

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Обычно правовых оснований не платить за доставку нет. Единственный вариант – официально отсоединиться от газоснабжения, написав заявление в облгаз. Но во время военного положения от абонплаты за газ освобождены те, кому в ходе войны разрушили дом или внутреннюю систему газоснабжения. Но об этом также нужно официально сообщил облгазу.

"Плата за доставку газа, то есть распределение, вполне законна. Платежки облгазы или филиалы газсетей присылают правомерно. Эти компании руководят газораспределяющими сетями вашего региона, имея соответствующую лицензию, выданную регулятором", – объясняют эксперты.

Этот регулятор – НКРЭКУ. Та же нацкомиссия утверждает и тариф на распределение. Он устанавливается для отдельно для каждой газовой сети. Тариф зависит от таких факторов:

количество потребителей в регионе;

протяженность газовой сети;

размер трат на обеспечение функционирования сети;

специфика потребления.

То есть чем больше потребителей у конкретного облгаза, тем больше газа они используют, и тем меньшим будет тариф. Поэтому в больших городах тарифы ниже, чем в небольших населенных пунктах.

Нужно ли платить за доставку, когда не пользуешься газом?

Нужно, даже если это, к примеру, дача, где топливо используется только сезонно, или старый родительский дом, в котором никто не живет. Дело в том, что тариф на доставку – это плата за саму возможность пользоваться газом.

"Если вы регулярно передаете показания счетчика и оператор ГРМ видит нулевое потребление, то насчитывает минимальную плату за доставку. Это 39 куб. м для бытовых потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, 126 куб. м – для тех, кто использует газ для приготовления пищи и подогрева воды, 314 куб. м – если к этому добавляется отопление", – объясняют эксперты.

Платить ли абонплату за газ, если сам прокладывал трубы?

Как правило, газовые трубы за свой счет прокладывали целыми улицами и даже селами. По мнению таких потребителей, платить за доставку газа в таком случае несправедливо, ведь труба принадлежит громаде. Но, согласно кодексу газораспределительных сетей, такие трубопроводы каждая громада в свое время должна была:

или передать в собственность облагаза;

или заключить с облгазом договор об эксплуатации.

"Иначе газ по трубе не пустили бы... Согласно действующему законодательству эксплуатацию газораспределительных сетей могут осуществлять только операторы ГРМ... К сожалению, ни один из вариантов не предусматривал освобождения жителей громады, которая может быть фактическим собственником трубы, от платы за доставку", – отмечают специалисты. Более того, условиями договором об эксплуатации не предусмотрено и арендной платы за эксплуатацию сетей в пользу громады.

Отключат ли газ, если не платить за доставку?

Во время войны не отключат, но после завершения военного положения – да. Если потребитель пользуется газом, но осознанно отказывается платить за распределение, он рискует накопить долг.

В условиях военного положения это не приведет к немедленному отключению газа. Но в дальнейшей перспективе неплательщик может столкнуться с судовым иском, принудительным взысканием долга исполнительной службой и, вероятно, отключением газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в Украине уже с 1 октября изменятся правила расчета тарифа на доставку газа. Будет урезан минимальный платеж – это касается тех, кто потреблял меньше всего топлива в течение газового года с октября-2022 по октябрь-2023 и опломбировал нерабочие газовые приборы.

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