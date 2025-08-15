Чиновник из Украины купил для россиянина Ferrari за $221 тыс.: объявлено подозрение, известно имя

Украинские правоохранители разоблачили бывшего чиновника в ввозе люксового авто за средства гражданина России и недостоверном декларировании на более 17 млн грн. Речь может идти о бывшем в. и. о. директора "Оборонавторемсервис" Валентине Слободянюке.

Видео дня

О схеме и вручении подозрения сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины. Отмечается, что роль украинского чиновника заключалась в том, чтобы лишь формально выступить владельцем авто и впоследствии переоформить его. Имя чиновника OBOZ.UA сообщил информированный источник.

Подробности схемы

Детективы выяснили, что автомобиль Ferrari Roma 2020 завезли в Украину из Германии в мае 2022 года. Уже через неделю его вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину России, который и заплатил за спорткар около $221 тыс.

Цель заключалась в том, чтобы зарегистрировать авто во время действия льготного порядка "нулевой растаможки" на подставное лицо. Им оказался бывший в. и. о. директора государственного оборонного предприятия и действующий адвокат.

Он не был лично знаком с россиянином-покупателем. Он лишь формально выступил владельцем транспортного средства, зарегистрировал его в Украине и оформил доверенность на пользование авто россиянином.

Также агенты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружили, что чиновник скрыл такую дорогостоящую покупку от налоговой. В частности, в своей декларации за 2022 год он:

умышленно указал ложные сведения о стоимости корпоративных прав принадлежащего ему общества, завысив ее на 10,95 млн грн ;

; не задекларировал Ferrari Roma.

Таким образом общая сумма недостоверных данных в декларации превысила 17,42 млн грн. Это более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кроме того, проведенная таможенная схема позволила россиянину избежать уплаты 20% НДС и 10% государственной пошлины на общую сумму в 63 тыс. евро. Сейчас авто фиксируют в Париже.

В рамках досудебного расследования детективы провели два обыска, допросы и временные доступы к документам, подтверждающим ввоз и регистрацию автомобиля в Украине. Фигуранту сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 366-2 УК) – если его признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы и права занимать определенные должности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обнаружили серьезные нарушения в каждой третьей проверенной декларации чиновников. Суммарно они ошиблись на 5,8 млрд грн. Только 0,9% из проверенных деклараций не вызвали вопросов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!