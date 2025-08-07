Бюджет России потерял почти $17 млрд из-за обвала цен на нефть и газ: падение составило 19% – СЗР

С начала 2025 года из-за обвала цен на нефть и газ бюджет России потерял почти $17 млрд. В целом падение составило 19%. В то же время рубль с начала года укрепился на 45%, с 113,71 до 81,25 за доллар США.

Такие данные сообщили в Службе внешней разведки Украины. Отмечается, что средняя цена нефти марки Urals снизилась на 18,4% – до $60,37 за баррель. Поставки газа в ЕС упали на 50% – до 9,93 млрд м³.

"В январе – июле 2025 года поступления в федеральный бюджет России от нефтегазового сектора сократились на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $69,2 млрд. Основные причины: падение цен на нефть, укрепление рубля и резкое уменьшение экспорта газа в ЕС", – добавляют в разведке.

Отмечается, что в ответ на сокращение доходов правительство РФ уменьшает компенсации нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера. Минфин пересмотрел прогноз нефтегазовых поступлений на 2025 год до $104,4 млрд – на 24% меньше, чем в предыдущих ожиданиях ($137,3 млрд).

"Снижение энергетических доходов подчеркивает увеличивающуюся уязвимость российской экономики к внешнему давлению. Чтобы компенсировать дефицит, правительство планирует активнее использовать средства Фонда национального благосостояния и сокращать статьи бюджета для финансирования войны против Украины", – резюмировали ситуацию в СВР.

Стоит добавить, что за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу только 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

Напомним, что в начале августа 2025 года цены на бензин АИ-95 в РФ обновили рекорд – более 77 тыс. рублей за тонну, несмотря на полный запрет экспорта и официальную "заботу о рынке". Ключевыми причинами стали атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, санкционное давление и всплеск спроса внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа стало известно о том, что в России еще один самолет столкнулся с отказом двигателя в воздухе. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс из Москвы в Сочи и был вынужден совершить экстренную посадку. Это уже как минимум восьмой подобный инцидент с самолетами российских авиакомпаний за месяц и еще достаточно мягкий пример коллапса российской авиации.

