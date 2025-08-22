'Был под санкциями СНБО с 2021 года': блогер Лачен указал, кто 'кормится' с Киевской и Николаевской таможен

Выведенный из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) контрабандист Сеяр Куршутов сейчас спокойно живет в Вене и обеспечивает себе роскошную жизнь благодаря коррупционным схемам в Украине. Он и дальше "кормится" с Киевской и Николаевской таможен.

Об этом рассказал волонтер Игорь Лаченков, автор Telegram-канала "Лачен пишет".

"В 2015–2019 годах он был правой рукой Грановского в "офисе контрабанды": зеленые коридоры, касса с импортеров, уборка конкурентов — полный пакет. После смены власти влияние просело, но не исчезло. Киевская и Николаевская таможни остались "кормушкой", плюс старый бизнес на сигаретах", –указал Лаченков.

Волонтер напомнил, что Куршутов, который находился под санкциями СНБО еще с 2021 года, был выведен из-под них в 2024 году.

"В 2024 Совет нацбезопасности и обороны внезапно не продлил ограничения против большинства королей контрабанды, среди которых и он. Почему? Потому что СБУ не нашла оснований", – написал Лаченков.

Блогер отметил, что Куршутов также связан с семейным бизнесом во временно оккупированном Крыму.

"Оказалось, что брат Куршутова Амет руководит клиникой "Пять принципов" в оккупированном Симферополе и получает награды от российских захватчиков", – напомнил блогер.

Он призвал президента поинтересоваться, почему не продлили санкции Сеяру Куршутову.

"Надеюсь господин президент посмотрит на санкции которые лично вводил и спросит почему их не продлили", – написал Лаченков.

