Банковские карты украинцев блокируют: что нужно знать каждому и как не попасть под финмон

В Украине банки с каждым годом совершенствуют финансовый мониторинг. Для того, чтобы ваш счет не заблокировали, важно оставаться прогнозируемым и понятным для банков, иметь прозрачные доходы и избегать финансовых спекуляций и мошенников.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Финансовый мониторинг в первую очередь касается несвойственных операций, больших сумм, операциям с наличкой и т. д. Однако заблокировать карту могут и в ряде других случаев. Например, если вы получили сообщение от банка с просьбой обновить свои анкетные данные и не ответили на нее, банк имеет право расторгнуть с вами договор.

Финансовый мониторинг будет ужесточаться. В Стратегии доходов, которую уже утвердил Кабмин, предполагается, что вскоре банки будут отправлять информацию о состоянии счета своих клиентов. То есть налоговики смогут увидеть, сколько средств на свою карту получает украинец, и проверить, соответствуют ли эта сумма официальному доходу.

Сейчас банки отправляют в налоговую только информацию об открытии счета. Однако по требованию правоохранители и контролирующие органы могут получить информацию о суммах. Со временем все переводы станут доступными для налоговиков. Финансовый мониторинг будет совершенствоваться, а требования к отчетам – расти.

Если же вы хотите купить или продать криптовалюту, пользуйтесь услугами только проверенных известных бирж, которые следят за тем, чтобы их площадку не использовали мошенники.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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