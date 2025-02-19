Азарт под запретом: что такое Реестр лудоманов и как он работает в Украине

В Украине рекордное количество "лудоманов" – почти 8 000 человек уже официально внесены в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Попасть в него можно добровольно, подав заявление на самоограничение через обращение родственников или по решению суда, если зависимость приводит к серьезным финансовым и социальным проблемам.

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OBOZ.UA разобрался, что такое реестр лудоманов в Украине. Лудомания – это патологическое пристрастие к азартным играм, которое может иметь серьезные финансовые, социальные и психологические последствия. В Украине для борьбы с этой проблемой был создан специальный реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.

Реестр лудоманов – это государственная база, в которую вносятся граждане, которые не могут участвовать в игорной деятельности. Основная цель – защитить людей от разрушительного влияния азартных игр и предотвратить финансовые потери, которые могут привести к долговой яме или социальным проблемам. Существует несколько путей, по которым лицо может быть включено в Реестр:

добровольное заявление: подавляющее большинство – 99% попали в реестр по собственной инициативе, подав заявление о самоограничении;

заявление родственников: близкие родственники могут подать заявление с просьбой ограничить доступ лица к азартным играм;

близкие родственники могут подать заявление с просьбой ограничить доступ лица к азартным играм; решение суда: в случаях, когда игровая зависимость приводит к серьезным социальным или финансовым проблемам, суд может принять решение о включении лица в реестр.

После внесения в реестр лицо не может посещать казино, букмекерские конторы и играть в онлайн-гемблинг. Операторы азартных игр обязаны проверять базу данных перед тем, как предоставить доступ к играм. Если они нарушат это правило – им грозят большие штрафы.

Срок ограничения может составлять от 6 до 36 месяцев, после чего лицо автоматически исключается из реестра, если не подано новое заявление. Несмотря на положительную динамику роста зарегистрированных, эксперты считают, что официальные цифры не отражают полного масштаба проблемы.

Украина не единственная страна, введшая подобный реестр. В Великобритании работает система GamStop, позволяющая людям добровольно блокировать себе доступ к азартным играм. В Германии существует реестр OASIS, а в США некоторые штаты имеют собственные программы самоограничения для игроков.

По оценкам, около 8,5% украинцев признались, что играли в онлайн-казино или делали ставки на спорт, а 27% знают людей, зависящих от азартных игр. Это свидетельствует о необходимости усиления информационных кампаний и доступности программ реабилитации для лудоманов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, корпорация Google обновила правила онлайн-рекламы гемблинга из-за своей платформы Ads. В частности, теперь любой контент со ссылками на гемблинг будет считаться рекламой. Новые требования вступят в силу с 14 апреля. Они изменят условия для продвижения азартных игр по всему миру.

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