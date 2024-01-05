'Нам было важно сохранить команду': Артур Лупашко о запуске новых отелей во время войны и возобновлении туризма в Украине

Жизнь во время войны продолжается. И отдых во время войны столь же необходим, как и деятельность на благо государства и ВСУ. В Украине основные направления отдыха сместились на запад страны. О перспективах и возможностях нового зимнего туристического сезона побеседовали с Артуром Лупашко, основателем Ribas Hotels Group.

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– Каким, на ваш взгляд, будет новый зимний сезон? Какая на сегодняшний день степень бронирования гостиниц в Буковеле?

– Окно бронирования в Буковеле зимой остается небольшим, гости бронируют номера заранее в основном на новогодние праздники. Обычно во время новогодних праздников цены на туры сильно растут. Далее постепенно снижаются и приходят в норму. Так было и до войны, так и сейчас. Например, стоимость стандартного номера на двоих на популярных курортах может колебаться в районе 120$, а в более высоком ценовом сегменте – достигать отметки 250$. Раннее бронирование может сэкономить средства.

– Какие изменения вы видите в развитии горнолыжного курорта Буковель? Какие?

– Пример Буковеля свидетельствует об успешном комплексном подходе к продолжающемуся развитию. Владелец курорта вносит значительный вклад в развитие комплекса и его инфраструктуры в целом: создание дорог, тротуаров, достопримечательностей, а также обеспечение высокого уровня обслуживания и сервиса. Такой интегрированный подход делает украинские отели конкурентоспособными на глобальном туристическом рынке и привлекает все большее внимание среди внутренних туристов.

В настоящее время недостаточно качественных отелей с увлекательным дизайном и инфраструктурой. Такие комплексы покрывают всего 20% спроса. Из-за отсутствия предложения цены на отдых в отелях Карпат увеличиваются. Чтобы избежать такого дисбаланса в будущем, необходимо расширить предложение в регионе, что позволит большему числу людей воспользоваться возможностью отдыха в Буковеле. Да, рынку нужны отели с ресторанами, SPA и схожими сервисами.

– Что побудило вас продолжать развивать сеть отелей Ribas Hotels Group даже во время войны? (особенно в войну). Какие факторы повлияли на это и были ли мысли поставить все на паузу?

– В жизни я руководствуюсь очень простым, но важным правилом: "Если можешь работать и не останавливаться, делай это!" Сейчас мы живем в реалиях, где сложно что-либо планировать или предсказать, поэтому нужно учиться быстро адаптироваться и развивать в себе гибкость. Задачей номер один к тому времени было сохранить команду. Это, вероятно, и мотивировало не останавливать ни строительство новых объектов, ни работу гостиниц.

Подводя итог нашей работе за 2023 год, мы гордимся, что в условиях войны продолжали развивать новые проекты, а также открыли представительство на Бали, офис в Киеве и скоро откроем в Варшаве. Кроме того, мы активно развиваем деятельность в Казахстане, Европе и Средней Азии.

Сейчас наша компания экспортирует свои услуги в такие страны мира, как Польша, Черногория, Австрия, Швейцария, Германия, Грузия, Армения, Италия и страны Восточной Азии. В ближайших планах – открытие гостиниц в Индонезии (Бали), Италии, Кипре и Ереване, а также расширение гостиничной сети в Украине.

– Перед какими наибольшими вызовами вы встали при запуске отелей во время войны?

– Можно выделить несколько основных факторов, создающих трудности при запуске гостиниц. На самом деле самыми большими вызовами были технические моменты запуска, именно пусконаладочные работы. Не со всеми подрядчиками удавалось установить оперативную связь по тем или иным причинам.

Кроме того, во всех наших новых объектах сейчас остро стоит вопрос формирования команды, поиска сотрудников, которые будут работать в соответствии с нашими требованиями и стандартами.

Также актуален вопрос оперативной логистики оборудования, многое ввозится из-за рубежа. Сейчас поставщики не оставляют складских запасов и ждать необходимого инвентаря приходится достаточно долго, и иногда сроки непонятны.

– Вы недавно взяли на управление совершенно новый отель в Буковеле DIDUKH. Говорят, что он для вашей сети уникален – в чем концепция?

– Это не просто отель, а комплекс волшебных деталей, которые в целом создают атмосферу, в которой гостям интересно находиться и изучать гостиницу. Это пространство, в которое трудно добраться, оно расположено на очень высокой точке, но ради которого гости готовы преодолевать этот путь. Пейзажи, детали интерьера, эстетика дизайна. Это место, где останавливается время. В этом бутике всего 18 номеров, в которых есть большое полноценное SPA, ресторан с отдельным завтраком, конференц-залом, детская комната, закрытый паркинг, лыжная комната.

Учитывая небольшой номерной фонд, каждый гость в этом отеле будет чувствовать себя почти уединенно. Обслуживание в DIDUKH на уровне пятизвездочного отеля, хотя это 4-звездочный отель. Кроме того, для каждого гостя в отеле работает огромная команда. DIDUKH камерный, а еще там расположен ресторан изысканной кухни SAZHA со звездным шеф-поваром Юрием Диденко, так что даже ради вкусной еды уже можно туда ехать.

– Говорят, что в этом месте стоит побывать только ради того, чтобы посетить блюда от Юрия Диденко – звездного шеф-поваром ресторана SAZHA победителя проекта "Адская кухня"?

– Да это действительно так! В настоящее время Шеф-повар Юрий Диденко использует ценный зарубежный опыт, полученный в мишленовских ресторанах Европы для приготовления украинских блюд в отеле DIDUKH. Вкушать блюда вы сможете в ресторане SAZHA, любуясь панорамным видом украинских Карпат. Практически каждое блюдо от звездного шеф-повара – кулинарный шедевр, ради которого стоит приехать в Буковель. Важно, что все блюда готовятся из свежих, натуральных ингредиентов, выращенных на местных фермах и собранных в карпатских лесах. Фирменные блюда ресторана стоят внимания – голубцы с булгуром и вялеными томатами, клецки по-полтавски, верещака (утомленное мясо в свекольном квасе), острый боб-гуляш, борщ с черными пончиками, карпатская уха, яйца. О лучшем тартаре Карпат из оленины уже ходят легенды не только в нашей стране, но и за рубежом. Ради того, чтобы его поесть люди преодолевают сотни километров.

– Сколько гостиниц группы открыли в 2023 году и планируете в 2024 году?

– В 2023 году мы открыли 5 отелей: DIDUKH Eco-Hotel & SPA на 18 номеров, WOL.07 by Ribas – 40 номеров, Graal resort by Ribas – 27 номеров (все три – Буковель), Mandra Lavadiia – 5 куполов (Одесская область), Radisson City Centre Odesa – 90 номеров (Одесса). Также мы взяли в управление 12 девелоперских проектов.

Мы планируем иметь объекты во всех городах Украины. На очереди – во Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Днепре, новые проекты в Буковеле. Также мы масштабируемся за границу.

– Поделитесь коммерческими секретами – какие отели пользуются наибольшим спросом?

– Сегмент дорогих премиальных гостиниц и услуг в целом значительно пострадал. В первую очередь из-за того, что большое количество богатых семей (преимущественно женщин с детьми) находится за границей. Эта ситуация приводит к тому, что гостиницы высшего класса, особенно в условиях войны, испытывают большие затруднения – это мы видим по всем показателям. В то время как средний сегмент оказывается выигрышным в данной ситуации. Поэтому и в новом зимнем сезоне – отели делают ставки в основном на средний сегмент бизнеса.

– Ваш прогноз – поедут ли иностранцы после победы в Украину? Но закладываете ли вы эту возможность в своем бизнесе?

– В целом после победы Украины ее будут ждать большие изменения. Это связано также со вступлением в ЕС, которое будет сопровождаться новым законодательным внедрением в туристической сфере и восстановлением уровня туризма. В частности, после окончания войны и вступления Украины в ЕС область делового туризма может определить спрос на посещение крупных городов, таких как Львов, Одесса, Киев, Днепр, Харьков. Однако, прежде всего, важно активно работать над преобразованием негативного стереотипа об Украине как стране войны и привлекать больше международных туристов в различные регионы страны.

Поэтому нельзя рассчитывать на быстрое восстановление туристического потока из западных стран, в частности из Европы и США. Для европейцев и американцев стабильность, безопасность и предсказуемость являются ключевыми аспектами планирования путешествий на длительный период.