Арбитраж Enwell Energy VS Украина: сумма исковых требований может колебаться от $34 до $450 млн

Арбитражный процесс, инициированный британской компанией Enwell Energy, против Украины, может стоить госбюджету от $34 до $450 млн в случае положительного решения в пользу истца. Такую оценку дают специалисты, сообщает Delo.ua.

Enwell Energy, ссылаясь на механизм защиты инвесторов в соответствии с соглашением между Правительством Великобритании и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций, требует денежной компенсации за убытки и ущерб, которые она понесла в результате вмешательства Украины в свою деятельность, а также возобновления ее лицензий на оставшийся срок их действия и возмещения расходов.

"По словам компании, за 10 лет деятельности в Украине они инвестировали в разработку месторождений $450 млн. Ожидается, что размер компенсации, которую будет требовать компания в инвестиционном арбитраже, также будет значительным, и, вероятно, будет включать как справедливую компенсацию, так и упущенную выгоду от потери активов", – отметила Марина Рященко, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".

В свою очередь партнер юридической "Bono Legal" Павел Белоусов, отметил, что арбитражные трибуналы, как правило, исходят из принципа так называемого полного возмещения. Это означает, что инвестор должен быть поставлен в такое экономическое положение, в котором он бы находился, если бы нарушения со стороны государства не произошло.

"Инвестиционный трибунал с помощью экспертов пытается установить, какова стоимость того бизнеса за несколько минут до того, как забрали лицензию. То есть сколько заплатил за этот бизнес инвестор", – отметил Павел Белоусов.

Он также привел успешный для инвесторов пример международного инвестиционного арбитража против Украины в случаях отказа в выдаче или аннулировании лицензий, а также законодательного запрета определенной деятельности. В одном из таких дел собственных "Гала Радио" Джозеф Лимир отсудил в Украине $9 млн долларов.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Министерство финансов Украины, общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн. Кроме того, общая сумма заявленных иностранными субъектами к государству Украина претензионных требований составляет не менее 60 млрд грн, которые в том числе должны быть заложены в Госбюджет на 2026 год. Таким образом, Минфин назвал фискальным риском дела против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.