ЗАЭС вторые сутки находится в блэкауте: Украина просит вернуть станцию под свой контроль

Запорожская АЭС (атомная электростанция) второй день работает на дизель-генераторах из-за повреждения линии электропередачи, что угрожает ядерной безопасности. Украина призывает международное сообщество усилить давление на РФ для быстрой демилитаризации и возвращения станции под контроль Украины.

Об этом говорится в заметке министра энергетики Украины Светланы Гринчук. По ее словам, крупнейшая в Европе атомная станция сейчас работает на дизель-генераторах, и это уже десятый блэкаут ЗАЭС за время оккупации Россией.

Более трех лет, пока ЗАЭС находится под контролем РФ, Украина продолжает обеспечивать электроснабжение станции из собственной энергетической системы. Однако очередной обстрел оккупантов снова повредил единственную линию электропередачи, питавшую атомную станцию. Министр подчеркнула, что ситуация угрожает ядерной безопасности региона и требует решительных международных действий.

На прошлой неделе в Вене во время 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ Светлана Гринчук провела ряд встреч с международными коллегами, где главной темой обсуждения была ситуация на ЗАЭС. По результатам конференции принята резолюция, которую поддержали 62 государства-члена, с призывом к немедленной деоккупации станции и возвращению ее под полный контроль Украины. Документ предусматривает срочный вывод всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС.

Министр энергетики призвала международное сообщество усилить давление на Россию для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции. "Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины – единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе. Промедление – недопустимо. Безопасность крупнейшей атомной станции Европы – это безопасность всего мира", — резюмировала Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине этой зимой могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру, однако готовые укрытия и сознательность граждан смогут уменьшить последствия. Украинцам следует иметь генераторы, фонарики и поддерживать друг друга в случае обострения ситуации.

