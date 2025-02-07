Правительство выделило миллиарды гривен двум регионам: на что потратят деньги

Кабинет министров выделил миллиарды гривен на восстановление Харькова после российских ракетных ударов и восстановление водоснабжения Николаевской области. Работы должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

Видео дня

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, 7 февраля правительство приняло выделение Харькову 1 млрд гривен на проведение аварийно-восстановительных работ жилищно-коммунальной сферы. В частности, на ремонты, связанные с водо- и теплоснабжением, а также водоотводом. Кроме того, правительство утвердило порядок и условия предоставления соответствующей субвенции – она должна быть использована до конца года.

В прошлом году правительство выделило для Харьковщины 2,4 млрд грн – на качественную подготовку прохождения отопительного сезона. Еще около 2 млрд грн было выделено непосредственно городу Харькову.

Также по поручению президента Владимира Зеленского Кабмин выделил 8 млрд грн на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области и утвердил порядок использования этих средств. Они помогут в реализации проекта, предусматривающего строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг.

"Российские террористы разрушили сначала водопровод Днепр-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС, и тем самым лишили город доступа к питьевой воде", - напомнил Шмигаль. Он подчеркнул, что работы должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

Ранее стало известно, что по состоянию на конец 2023 года общая сумма убытков, понесенных Украиной в результате войны, составила 486 млрд долларов. Но в результате непрекращающихся обстрелов украинской инфраструктуры в 2024 году сумма ущерба от российской вооруженной агрессии может возрасти почти еще на $115 млрд, то есть на треть от прошлогоднего показателя. В то же время затраты на восстановление можно оптимизировать, если придерживаться принципа "строить лучше, чем было".

Как уже сообщал OBOZ.UA президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда призвали к послевоенному восстановлению Украины за счет российских активов. Поэтому на это должны быть направлены все российские активы, замороженные за границей, а не полученные только от них доходы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!