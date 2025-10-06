Вода может быть заражена после потопов в Одессе: украинцам рассказали, как себя обезопасить

После наводнений в Одессе появилась угроза заражения воды из-за попадания инфекционных возбудителей и химических веществ в источники водоснабжения. Специалисты советуют употреблять только бутилированную или кипяченую воду, тщательно дезинфицировать жилье и избегать использования колодцев до проверки их безопасности.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Областной центр контроля и профилактики болезней заявил, что из-за потопа существует реальная угроза заражения источников водоснабжения.

В частности, в колодцы, скважины и открытые источники может попасть смесь опасных микроорганизмов и химических веществ. По данным специалистов, во время затоплений в воду часто попадают возбудители инфекционных болезней со скотомогильников, кладбищ, уборных, хлевов, сельскохозяйственных угодий, свалок.

Вместе с этим в воде могут оказаться ядовитые химикаты, удобрения и нефтепродукты, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека даже в небольших концентрациях. Такие последствия наводнений могут привести к вспышкам кишечных инфекций, гепатита А, дизентерии и других заболеваний, которые передаются через воду. Именно поэтому врачи и эпидемиологи призывают население соблюдать строгие правила безопасности в обращении с водой, пищей и бытовыми вещами.

Как обезопасить себя после подтопления

Вода

пейте только бутилированную или привозную воду из официальных пунктов раздачи;

из официальных пунктов раздачи; не пользуйтесь колодцами, колодцами или источниками , даже если вода кажется чистой;

, даже если вода кажется чистой; если нет доступа к безопасной воде – кипятите ее 5-10 минут , дайте отстояться и осторожно перелейте в чистую посуду, не взбалтывая осадок;

, дайте отстояться и осторожно перелейте в чистую посуду, не взбалтывая осадок; храните воду только в плотно закрытых емкостях.

Еда

все намокшие продукты , которые были в открытой или поврежденной упаковке, нужно выбросить;

, которые были в открытой или поврежденной упаковке, нужно домашнюю консервацию с надутой или ржавой крышкой следует утилизировать;

следует утилизировать; оставлять можно только продукты в герметичных упаковках – бутылках, банках или тетрапаках. Перед употреблением нужно тщательно помыть упаковку с моющим средством, а по возможности — ошпарить кипятком.

Гигиена

всегда мойте руки с мылом перед едой, если нет воды – пользуйтесь антисептиком или влажными антисептическими салфетками;

если нет воды – пользуйтесь посуду после наводнения необходимо вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить;

одежду, которая намокла, нужно просушить и постирать в горячей воде со стиральным порошком.

Жилье и вещи

все помещения следует тщательно просушить и обработать дезинфицирующими средствами;

и обработать дезинфицирующими средствами; мебель, ковры и бытовые вещи, которые подверглись воздействию воды, нужно осмотреть – то, что не подлежит очистке, лучше утилизировать, чтобы избежать распространения плесени и бактерий.

Помощь

узнайте, где в вашем районе работают пункты выдачи воды и еды;

в случае необходимости обращайтесь к местным властям или волонтерским штабам, которые координируют распределение гуманитарной помощи и дезинфицирующих средств.

Медики отмечают, что даже если вода после наводнения выглядит прозрачной, это не означает, что она безопасна. Употребление загрязненной воды может привести к тяжелым кишечным инфекциям, а мытье ею посуды или продуктов – к заражению через бытовой контакт. Эпидемиологи также предостерегают, что возбудители болезней могут оставаться в почве и колодцах несколько недель после схода воды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в селе Лиманка в Одесской области жители до сих пор борются с последствиями стихии, которая накрыла регион 30 сентября. Во время сильного ливня потоки воды разрушали заборы, накрывали автомобили и даже заставляли людей выбираться из домов вплавь.

