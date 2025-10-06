Вода может быть заражена после потопов в Одессе: украинцам рассказали, как себя обезопасить
После наводнений в Одессе появилась угроза заражения воды из-за попадания инфекционных возбудителей и химических веществ в источники водоснабжения. Специалисты советуют употреблять только бутилированную или кипяченую воду, тщательно дезинфицировать жилье и избегать использования колодцев до проверки их безопасности.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Областной центр контроля и профилактики болезней заявил, что из-за потопа существует реальная угроза заражения источников водоснабжения.
В частности, в колодцы, скважины и открытые источники может попасть смесь опасных микроорганизмов и химических веществ. По данным специалистов, во время затоплений в воду часто попадают возбудители инфекционных болезней со скотомогильников, кладбищ, уборных, хлевов, сельскохозяйственных угодий, свалок.
Вместе с этим в воде могут оказаться ядовитые химикаты, удобрения и нефтепродукты, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека даже в небольших концентрациях. Такие последствия наводнений могут привести к вспышкам кишечных инфекций, гепатита А, дизентерии и других заболеваний, которые передаются через воду. Именно поэтому врачи и эпидемиологи призывают население соблюдать строгие правила безопасности в обращении с водой, пищей и бытовыми вещами.
Как обезопасить себя после подтопления
Вода
- пейте только бутилированную или привозную воду из официальных пунктов раздачи;
- не пользуйтесь колодцами, колодцами или источниками, даже если вода кажется чистой;
- если нет доступа к безопасной воде – кипятите ее 5-10 минут, дайте отстояться и осторожно перелейте в чистую посуду, не взбалтывая осадок;
- храните воду только в плотно закрытых емкостях.
Еда
- все намокшие продукты, которые были в открытой или поврежденной упаковке, нужно выбросить;
- домашнюю консервацию с надутой или ржавой крышкой следует утилизировать;
- оставлять можно только продукты в герметичных упаковках – бутылках, банках или тетрапаках. Перед употреблением нужно тщательно помыть упаковку с моющим средством, а по возможности — ошпарить кипятком.
Гигиена
- всегда мойте руки с мылом перед едой, если нет воды – пользуйтесь антисептиком или влажными антисептическими салфетками;
- посуду после наводнения необходимо вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить;
- одежду, которая намокла, нужно просушить и постирать в горячей воде со стиральным порошком.
Жилье и вещи
- все помещения следует тщательно просушить и обработать дезинфицирующими средствами;
- мебель, ковры и бытовые вещи, которые подверглись воздействию воды, нужно осмотреть – то, что не подлежит очистке, лучше утилизировать, чтобы избежать распространения плесени и бактерий.
Помощь
- узнайте, где в вашем районе работают пункты выдачи воды и еды;
- в случае необходимости обращайтесь к местным властям или волонтерским штабам, которые координируют распределение гуманитарной помощи и дезинфицирующих средств.
Медики отмечают, что даже если вода после наводнения выглядит прозрачной, это не означает, что она безопасна. Употребление загрязненной воды может привести к тяжелым кишечным инфекциям, а мытье ею посуды или продуктов – к заражению через бытовой контакт. Эпидемиологи также предостерегают, что возбудители болезней могут оставаться в почве и колодцах несколько недель после схода воды.
