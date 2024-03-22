Во время российской атаки на подстанциях в Украине сработала защита от ракетных атак: Найем раскрыл подробности

Во время массированной российской атаки на энергетику Украины 22 марта на электроподстанциях сработали все защитные сооружения, построенные во время подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. В частности, враг нанес удары объектам на 9 подстанциях, где строительные работы по сооружению защиты организовывало Агентство восстановления.

Об этом заявил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. Из соображений безопасности он не стал разглашать названия объектов и их местонахождение.

"Защита сработала с максимальной эффективностью на всех подстанциях. Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и непрямые удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования. На отдельных подстанциях есть повреждения защитных конструкций в результате прямых ударов, однако оборудование подстанций осталось целым", – сообщил Найем.

По его словам, в целом в рамках первого уровня защиты от обломков была обеспечена защита 103 объектов в 21 области, в том числе объекты генерации и распределительных сетей. Вторым уровнем защиты от боевых беспилотных летательных аппаратов была обеспечена защита для 22 подстанций в 14 областях.

"Мы благодарны всем энергетикам, специалистам Генерального штаба, Национального университета обороны Украины и всем подрядным организациям, которые разрабатывали и строили защитные сооружения. И, конечно, отдельная поддержка всем энергетикам", – резюмировал Найем.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что объекты энергосистемы Украины имеют три уровня защиты. Это:

защита от взрывной волны;

защита от прямого попадания "Шахедов";

комплексная защита от "Шахедов" и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны – удары совершены по около 20 подстанциям, электростанциям, включая ДнепроГЭС.

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