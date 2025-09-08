РФ заработала 1,2 миллиарда на импорте металлов в Евросоюз

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн т металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун. Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г./г: это обогатило Россию на €1,22 млрд.

Наибольшая доля импорта пришлась на стальные полуфабрикаты – 1,84 млн т (+7,8% г./г.) стоимостью €837,35 млн. Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Импорт чугуна вырос на 35,3% и достиг 697 тыс. т. Российские компании получили от его продажи €254,45 млн (+21,9% г./г.). Основным потребителем остается Италия – 524,6 тыс. т.

Только в июне этого года ЕС импортировал из России 382,7 тыс. т продукции ГМК, что на 15,3% больше г./г. А по итогам 2024 года ЕС купил у страны-агрессора 5,34 млн т металлургической продукции на более чем €2,5 млрд.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС ужесточить санкции против металлургического комплекса РФ.