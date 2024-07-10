В Японии впервые арестовали россиянина за нарушение санкций: какую схему придумал

Правоохранительные органы Японии арестовали россиянина за незаконный экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться на войне против Украины. Это первый подобный случай в Стране восходящего солнца.

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Как сообщает одно из крупнейших местных изданий Nikkei, 38-летний представитель торговой компании Astrade Андрей Сова был арестован полицией префектуры Осака 10 июля. Следователи обнаружили, что начиная с июля 2022 года компания в обход японских санкций через Южную Корею поставляла в Россию гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы.

Полиция также подозревает, что Astrade пыталась скрыть транзакции с российскими клиентами. Совокупная стоимость экспортированных товаров составила 42 млн иен (около 260 тыс. долларов).

Сова стал первым гражданином РФ, арестованным в Японии по подозрению в несанкционированном экспорте товаров и нарушении Закона о валютном регулировании после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Ни он, ни посольство страны-агрессора пока что не комментировали задержание.

Компания Astrade была основана в 2010 году. Согласно информации на ее сайте, ее основная сфера деятельности: продажа японских продуктов питания, предметов первой необходимости и подержанных автомобилей напрямую в Россию, Казахстан и Беларусь.

Следует отметить, что Япония последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и придерживается санкций, которые в отношении России ввели Европейский Союз и США. Так, в марте официальный Токио запретил ввоз алмазов российского происхождения, а также ввел ограничения в отношении должностных лиц из Чечни, оружейных концернов "Калашников" и "Алмаз-Антей", а также банка "Тинькофф".

Также OBOZ.UA сообщал, что в июне Япония впервые ввела торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну в Украине. Новые санкции также направлены против компаний в Индии, Казахстане и Узбекистане.

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